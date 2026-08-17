Le journaliste Walid Al-Farraj a suscité une vive polémique au sujet de l'avenir de Fahd Sindi, président du club d'Al-Ittihad, dans un contexte de mécontentement des supporters que traverse « le Doyen » en cette période, en particulier après le début poussif de l'équipe en Roshn Saudi League.

Al-Ittihad a fait match nul face à Al-Khaleej sur le score de 1-1 lors de la première journée de la compétition, un match qui a accru la colère des supporters, lesquels attendaient un tout autre départ après la large victoire contre Al-Jazira des Émirats arabes unis sur le score de quatre buts en barrages de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Walid Al-Farraj a écrit sur son compte officiel du réseau social X : « Je ne perdrai pas mon temps à réclamer le départ de Fahd Sindi, car la décision ne lui appartient pas », affirmant que l'avenir du président d'Al-Ittihad n'est pas lié aux souhaits des supporters ni aux revendications médiatiques, mais à la décision des instances responsables de la gestion du secteur sportif.

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Al-Farraj a ajouté : « Je suis convaincu que la haute direction du PIF et le ministère des Sports ne se satisfont pas de l'état de tension que vivent le club et ses supporters », laissant entendre que la situation actuelle au sein d'Al-Ittihad pourrait nécessiter une intervention des instances concernées et la prise de décisions au cours de la période à venir.

Le journaliste saoudien a poursuivi ses propos sur l'avenir du président d'Al-Ittihad, déclarant : « Sindi est une carte grillée sur le plan populaire et auprès des supporters », en référence au recul de la popularité de Fahd Sindi parmi les supporters du « Doyen », qui réclament désormais des changements au sein du club après le mécontentement suscité par la situation actuelle.

Les déclarations d'Al-Farraj coïncident avec des critiques croissantes concernant le dossier des recrutements et le soutien dont bénéficie Al-Ittihad, alors qu'une partie des supporters estime que le club n'a pas suffisamment agi pour renforcer son effectif avant le début de la saison.

Al-Farraj a conclu son message en déclarant : « Il y aura forcément une décision qui sera prise cette semaine. Le secteur sportif est entre de bonnes mains », des propos qui ont ouvert la porte aux spéculations quant à la possibilité de nouvelles décisions administratives au sein d'Al-Ittihad dans les jours à venir.

L'avenir de Fahd Sindi à son poste demeure officiellement incertain à ce jour, mais les déclarations d'Al-Farraj reflètent l'ampleur des pressions qui entourent la direction du « Doyen », dans un climat d'attente des supporters quant aux décisions que les prochains jours pourraient réserver concernant l'avenir du club.