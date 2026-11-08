Le très attendu clasico entre Al-Ahli et Al-Nassr est entré dans une zone de calculs complexes, après l'apparition d'une possible absence du duo portugais João Félix et Francisco Trincão lors de cette rencontre reportée de la neuvième journée de la Saudi Pro League, en raison de leur engagement dans une mission internationale avec leur sélection nationale juste avant le match.

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Le journaliste Walid Al-Faraj a soulevé ce point lors de son intervention dans l'émission « Rotana Sport avec Walid », indiquant que le calendrier de la rencontre pourrait priver les deux équipes de profiter de joueurs liés à une échéance importante avec la sélection portugaise durant la trêve internationale.

Selon les propos d'Al-Faraj, Félix et Trincão disputeront avec le Portugal un match face au pays de Galles le 17 novembre, dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA, soit seulement trois jours avant la date du clasico prévu le 20 du même mois.

Ce court intervalle de temps soulève des points d'interrogation quant à la capacité du duo à être présent pour la rencontre, notamment compte tenu de l'heure de fin de la mission internationale et des modalités de retour, ainsi que du temps disponible pour récupérer et se préparer avant l'un des matchs les plus marquants de la saison.

L'éventuelle absence de Félix représente un coup potentiel pour Al-Nassr, au vu de son rôle dans le dispositif offensif de l'équipe, tandis qu'Al-Ahli pourrait se retrouver dans la même situation si l'arrivée de Trincão n'était pas assurée en temps voulu, faisant de l'engagement international un facteur déterminant dans les calculs des deux camps.

Ces développements interviennent alors que les supporters des deux équipes attendent cette rencontre reportée de la neuvième journée, qui revêt une grande importance dans la course à la Saudi Pro League, ce qui fait de toute absence éventuelle de l'un des éléments majeurs une source d'inquiétude pour les deux staffs techniques.

Bien que la situation des joueurs n'ait pas encore été tranchée, les propos d'Al-Faraj ont ouvert un nouveau dossier avant le clasico, la participation de Félix et Trincão étant désormais liée à l'heure de leur retour de la sélection portugaise, dans l'attente que la situation se clarifie dans les prochains jours.