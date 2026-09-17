Mohamed Wahbi, le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, a mis un terme à la polémique qui a entouré Sofyan Amrabat et Abdessamad Ezzalzouli ces derniers temps, affirmant que le passé de l'ancien milieu de terrain du Maroc lui vaut respect et considération, mais ne lui accorde pas de privilèges dans le processus de sélection. Il a par ailleurs insisté sur sa confiance envers la star du Real Betis, malgré le tumulte suscité par un maillot de soutien à la ville de Ceuta.

Wahbi a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs appelés à disputer les deux confrontations face au Gabon et au Lesotho, dans le cadre des première et deuxième journées des éliminatoires qualificatives à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027, en plus du match amical face au Ghana.

Lors de la conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI, Wahbi a répondu aux critiques inattendues formulées par Sofyan Amrabat, l'ancien joueur de la sélection, avant que celui-ci n'annonce la fin de sa carrière internationale.

Amrabat avait créé la surprise, une véritable bombe, en annonçant la semaine dernière qu'il mettait provisoirement un terme à sa carrière sous le maillot du Maroc.

Dans un long message publié sur son compte officiel Instagram, la star de l'Ajax Amsterdam avait écrit qu'elle ne jouerait pas pour l'équipe nationale marocaine tant que Wahbi serait en place.

En réponse, Wahbi a déclaré, selon les propos rapportés par le site marocain « Hesport », que Sofyan Amrabat a beaucoup apporté à l'équipe nationale marocaine au cours des dernières années, soulignant la nécessité de ne pas oublier ce que le joueur a accompli, tout en niant l'existence de tout différend ou conflit entre lui et Amrabat ou les membres du staff technique du Maroc.

Il a expliqué que le passé vaut au joueur le respect et la considération, mais ne lui accorde pas de privilèges au sein de la sélection, précisant que la situation actuelle et le temps de jeu dont bénéficie le joueur avec son club figurent parmi les critères retenus dans le processus de sélection.

Wahbi a ajouté que le problème, pour Amrabat, est essentiellement lié à son faible temps de jeu avec son club lors des matches de la dernière période, déclarant : « Le problème pour le joueur, ce sont les minutes de jeu », en référence à l'importance de la compétitivité et d'un état de forme constant avant une convocation en équipe nationale.

Wahbi prend la défense d'Ezzalzouli

Évoquant la polémique qui a entouré Ezzalzouli, en raison du maillot qu'il a porté en soutien aux habitants de la ville de Ceuta, Wahbi a insisté sur le fait qu'aucune partie ne peut mettre en doute l'amour du joueur pour le Maroc, ni ce qu'il donne pour le maillot de l'équipe nationale.

Le sélectionneur du Maroc a indiqué qu'Ezzalzouli a récemment fait son retour sur les terrains après une longue période d'absence, et qu'il était impatient de jouer, ce qui a contribué, selon son explication, au fait que le joueur ne se soit pas focalisé sur la phrase inscrite sur le maillot et sur sa portée.

Wahbi a insisté sur la nécessité d'accompagner Ezzalzouli et de l'aider à retrouver progressivement son niveau, appelant dans le même temps à soutenir les joueurs et à ne pas mêler les affaires sportives à la politique.

Il a affirmé que la période actuelle exige d'aider les joueurs à retrouver leur meilleur niveau, en particulier ceux qui ont traversé des moments difficiles ou qui se sont éloignés de la compétition.

Villarreal et le Real Betis étaient entrés sur la pelouse du stade « La Cerámica » lundi dernier en portant des maillots frappés du slogan « Nous sommes tous de Ceuta », dans une initiative de solidarité avec les habitants de Ceuta.

L'apparition d'Ezzalzouli avec ce maillot a valu au joueur, né au Maroc et ayant grandi dans la ville espagnole d'Elche, un déferlement de critiques, d'insultes et de menaces de la part de supporters marocains sur les réseaux sociaux, ce qui l'a poussé à supprimer l'unique photo qu'il avait publiée sur son compte Instagram, dans une tentative de mettre fin à la vague d'attaques.

Les conseils de Wahbi aux joueurs lors du mercato

Concernant les transferts de joueurs durant le dernier mercato estival, Wahbi a indiqué que certains noms l'avaient consulté au sujet de leurs choix, expliquant qu'il avait tenté de leur prodiguer des conseils allant dans le sens de leur intérêt personnel et de celui de l'équipe nationale.

Le sélectionneur du Maroc a affirmé, dans le même temps, que les joueurs sont également entourés de personnes qui veillent à leurs intérêts.

L'équipe nationale marocaine reçoit son homologue gabonaise le vendredi 25 septembre courant, sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, avant d'affronter la sélection du Lesotho le mardi suivant à Bloemfontein, en Afrique du Sud.

Le Maroc disputera par ailleurs un match amical face à la sélection du Ghana à Tanger le 4 octobre prochain.

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