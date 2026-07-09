Wahbi prend son temps avant de prendre la décision finale… Sibari jouera-t-il contre la France ?

Ismail Saibari, fraîchement recruté par le Bayern Munich, a manqué une nouvelle séance d’entraînement avec la sélection marocaine en prévision du match contre la France. Le milieu de terrain n’a pas pris part à la session de mercredi soir en raison d’une blessure.

Les Lions de l’Atlas peaufinent leur préparation en vue du quart de finale face à la France, programmé ce jeudi soir dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Le défenseur s’était blessé lors du huitième de finale face au Canada et avait cédé sa place à Sofiane Rahimi dès la 22^e minute.

Les Lions de l’Atlas avaient validé leur billet pour les quarts de finale grâce à une large victoire (3-0) face au Canada, coorganisateur de la Coupe du monde, Rahimi inscrivant d’ailleurs le troisième but.

Selon Foot Mercato, qui cite beIN Sports, la présence de Saibari face aux Bleus reste incertaine en raison de son forfait à la veille de la rencontre.

Le staff médical des Lions de l’Atlas surveille attentivement son évolution et refuse de prendre le moindre risque.

Le sélectionneur Mohamed Wahbi attendra vraisemblablement jusqu’à la dernière minute pour trancher, mais tout indique que le milieu de terrain ne sera pas aligné contre les Bleus.

Sibari est actuellement le meilleur buteur du Maroc dans cette Coupe du monde 2026, avec trois réalisations, toutes inscrites lors du premier tour.



