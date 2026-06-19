Wahbi : « Nous ne nous laisserons pas griser par cette victoire. La Premier League est notre atout face à l’Écosse. »

L’entraîneur marocain Mohamed Wahbi a affirmé que les Lions de l’Atlas étaient prêts à répondre à l’imposant défi physique que leur opposera l’Écosse vendredi à Foxborough (Massachusetts).

Il a appelé les joueurs marocains évoluant en Premier League à élever leur niveau de jeu pour aider les Lions de l’Atlas à contenir la puissance physique des Écossais. Lors du premier match, les Marocains avaient réalisé une performance remarquable, concluant sur un nul 1-1 face au Brésil.

Ce point a propulsé les Lions de l’Atlas à la 6e place du classement provisoire de la FIFA, un record historique. Toutefois, Wahbi refuse de s’emballer et presse son groupe de se préparer à un deuxième acte ardu face à l’Écosse.

En conférence de presse, il a déclaré : « Le défi physique des Écossais se manifestera sur les seconds ballons et dans le jeu aérien. Le Brésil était aussi très puissant, mais nous devons rester regroupés le plus longtemps possible pour conserver un grand nombre de joueurs autour du ballon… Nous avons un plan. »

Il ajoute : « Nous devons maîtriser le match et garder notre sang-froid pour éviter qu’il ne se transforme en une succession d’attaques rapides et réciproques. Nous ne devons pas nous laisser déstabiliser. C’est du football : nous avons des joueurs qui évoluent en Premier League anglaise et qui excellent dans ce domaine, mais nous excellons aussi dans d’autres aspects du jeu. »

« Je ne vous dévoilerai pas notre plan de jeu, mais nous sommes prêts », a-t-il conclu.

Six des joueurs ayant affronté le Brésil évoluent en Premier League : Issa Diop, Chadi Riad, Nasser Mazraoui et Chamseddine Talbi.

Ils seraient même davantage si Naïf Akrad n’avait pas été écarté du tournoi sur blessure ; rappelons que le Maroc a déjà bien négocié son match d’ouverture malgré l’absence de son défenseur central et de l’ailier gauche Abdel Samad Al-Zalzouli.

Wahbi estime que cette expérience acquise en Premier League sera précieuse pour défier une Écosse vraisemblablement plus combative et plus physique que le Brésil, lequel avait perdu la bataille du milieu de terrain lors du match d’ouverture du groupe C.

Wahbi a ajouté : « Nous peaufinons encore certains détails, nous fixons des principes clairs tout en laissant aux joueurs la liberté de créer. J’aurais préféré mettre certaines choses en place avant la Coupe du monde, mais nous devons les réaliser pendant ou après la compétition. »

« Nous avons plusieurs options pour le onze de départ et des solutions sur chaque poste, mais nous gardons notre sang-froid. Même après les forfaits de Naïf et de Zalzouli, le Maroc n’a pas cédé à la panique », a-t-il ajouté.

Il a conclu : « Il faut tourner la page du Brésil. L’Écosse nous devance toujours dans le groupe : elle compte trois points, contre un seul pour nous. Nous devons mieux jouer, et la simple lecture du classement nous maintient les pieds sur terre. »