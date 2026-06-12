Mohamed Wahbi, sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc, a affiché détermination et confiance avant la rencontre très attendue entre les « Lions de l’Atlas » et la sélection brésilienne, prévue dimanche prochain au coup d’envoi, pour le compte de la première journée du groupe C des qualifications à la Coupe du monde 2026, qui comprend également Haïti et l’Écosse.

En conférence de presse, il a toutefois exprimé son regret de devoir se passer de Nayef Aguerd et Abdelhamid Sabiri, officiellement forfait pour blessure, tout en réaffirmant sa confiance totale en ses remplaçants. « Les joueurs sont en bonne forme et prêts mentalement et physiquement pour ce match. Nous ne changerons pas notre façon de jouer ni notre style habituel en raison de l’absence ou de la blessure d’un joueur, car nous avons un système clair et des principes fixes que nous appliquons toujours face à n’importe quel adversaire. »

Concernant son adversaire, le sélectionneur marocain a souligné la détermination du Brésil à remporter le titre et le profond respect que lui porte son équipe, avant d’ajouter : « Tout le monde connaît le Brésil, sur le plan individuel comme collectif ; nous le respectons mais nous n’en avons pas peur, et son palmarès n’altérera pas notre objectif pour ce match. Nous nous sommes préparés de manière normale, sans mesure exceptionnelle, et les joueurs sont très confiants.

Interrogé sur le sélectionneur brésilien, il lance dans un sourire : « Carlo Ancelotti est un très grand entraîneur, j’ai lu tous ses livres, alors peut-être ai-je un avantage, je connais tous ses secrets. »

Interrogé sur ses choix tactiques, le sélectionneur a refusé de dévoiler ses cartes, répondant avec fermeté à un journaliste : « Vous voulez que je vous donne notre plan de jeu contre le Brésil maintenant ? Nous avons un système bien défini, et je ne comprends pas pourquoi vous êtes si impatient de le connaître. Vous devrez attendre le jour du match pour le voir sur le terrain. » Il a par ailleurs réaffirmé sa philosophie : « Je ne crois pas à la chance dans ce sport, mais au travail et à l’assiduité ; et, au final, tout dépend de la volonté de Dieu. »

Il a conclu en estimant que le résultat de la rencontre servira de véritable étalon pour évaluer le niveau atteint par les Lions de l’Atlas, tout en rappelant que le respect mutuel entre les deux nations est réel et que son équipe entend bien imposer sa loi à tous ses futurs adversaires.