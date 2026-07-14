Wahbi clarifie ses choix pour la Coupe du monde : « Je n'ai écarté ni Al-Naybet ni Mostafa Hajji ! »

Mohamed Wahbi, sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, a souligné que l’élaboration de la liste définitive des joueurs pour la Coupe du monde 2026 avait été un exercice délicat, en raison de l’homogénéité du niveau des joueurs, ajoutant que son staff technique n’avait figé la sélection qu’à la toute dernière minute.

Nommé à la tête des Lions de l’Atlas quelques semaines avant le coup d’envoi, il devait répondre à l’attente d’un nouveau exploit après le parcours historique de 2022.

Les Lions se sont arrêtés en quarts de finale, battus par la France sur le score de 2-0.

Lors d’une conférence de presse rapportée par le site marocain Al-Batal, il a déclaré : « Lorsque nous avons annoncé la liste des 26 joueurs, nous avons expliqué que le processus de sélection avait été extrêmement difficile jusqu’aux derniers instants. Nous avons organisé un stage de préparation, et ce n’est qu’à la toute fin que nous avons arrêté la liste définitive des joueurs retenus, ce qui confirme que les écarts entre ceux qui ont été sélectionnés et ceux qui ne l’ont pas été étaient très minimes.

On ne peut pas affirmer que les joueurs retenus étaient nettement supérieurs aux autres ; d’où la difficulté à finaliser cette liste. Il faut aussi cesser de chercher des excuses, qu’il s’agisse de blessures, de fatigue ou de l’absence d’un joueur en particulier. Je ne raisonne pas ainsi ; je souhaite plutôt que l’équipe continue à progresser, car cette mentalité ne nous aidera pas à aller de l’avant. »

Il a poursuivi : « Les joueurs non retenus méritaient aussi d’être pris en considération, mais je n’ai jamais eu le sentiment que nous ayons écarté un joueur de l’envergure de Noureddine Naybet ou de Mostafa Hajji à leur apogée. La concurrence était très serrée entre tous les joueurs disponibles, et notre sélection s’est fondée sur leurs qualités techniques, leur condition physique et leur niveau d’énergie. »