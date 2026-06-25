Mohamed Wahbi, le sélectionneur du Maroc, a clarifié la mise au point qu’il a adressée à son joueur Ibrahim Díaz lors de l’action ayant conduit au deuxième but d’Haïti.

Le Maroc a dominé Haïti 4-2 tôt ce jeudi matin et a validé son billet pour les seizièmes de finale, terminant deuxième du groupe C avec 7 points.

Les Haïtiens avaient alors mené 2-1 grâce à une frappe puissante de Wilson Esidor qui avait surpris le gardien Yassine Bounou.

Díaz, auteur d’un contrôle manqué, avait laissé le cuir revenir vers Isidore, dont la frappe puissante avait battu Yassine Bounou à la 43^e minute.

Interrogé sur la performance du joueur du Real Madrid, le sélectionneur a tenu à réaffirmer son soutien à la jeune star.

« Je n’ai réprimandé aucun joueur, car j’ai senti que le groupe était engagé et solidaire », a-t-il déclaré à RMC Sport.

Il a ajouté : « Ibrahim Díaz est un grand joueur, et il apportera beaucoup à la sélection marocaine. »

Le sélectionneur marocain a par ailleurs souligné que l’esprit d’équipe et la cohésion du groupe lui inspiraient confiance quant à la capacité des Lions de l’Atlas à poursuivre leur parcours et à réaliser un exploit historique en Coupe du monde.