Wahbi affirme : « Nous n'avons pas abordé le match contre la France avec peur ; nous avons appliqué le même plan de jeu qu'face au Brésil. »

Mohamed Wahbi, le sélectionneur marocain, a affirmé que les « Lions de l’Atlas » n’ont pas abordé le quart de finale de la Coupe du monde 2026 face à la France dans un état d’esprit défensif ni par crainte de l’adversaire. Il a souligné que son staff technique a conservé le même plan tactique que celui qui avait permis à l’équipe de défier le Brésil et les Pays-Bas lors des tours précédents.

Les Marocains ont donc quitté la Coupe du monde 2026 en quarts de finale, battus 0-2 par les Bleus, et Wahbi a dû répondre aux critiques pointant un niveau de jeu en deçà des attentes.

« Nous avons perdu notre identité face à la France, mais je ne pense pas que nous ayons joué avec crainte ni que nous ayons changé notre façon de jouer », a-t-il expliqué en conférence de presse, selon des propos rapportés par le site marocain Al-Batalah.

Il a ajouté : « Il faut que tout le monde comprenne que le plan était le même que face au Brésil et aux Pays-Bas, et que nous n’avons rien changé. Je ne demande jamais à mon équipe de reculer pour défendre. »

Il a conclu : « Nos joueurs savent qu’en cas de pression haute adverse, nous avons un plan défensif précis, et qu’en phase de pressing, nous appliquons un schéma clair. Nous n’avons rien modifié sur ces aspects, pas plus que nous n’avons effectué d’ajustement tactique. »

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Le sélectionneur a par ailleurs confirmé : « Il est vrai que nous avons fait entrer Ilyas Talbi et que nous avons positionné Bilal El Khannous en profondeur, mais le schéma tactique est resté inchangé. »

L’entraîneur de la sélection marocaine a expliqué que son équipe avait manqué de certaines qualités mentales pendant la rencontre, déclarant : « Peut-être nous a-t-il manqué, à certains moments du match, de maturité, et il nous a manqué cette personnalité qui nous aurait aidés à mieux gérer certains détails de la rencontre, à faire circuler le ballon en permanence dans les zones adverses et à imposer notre style de jeu. Et aujourd’hui encore, après avoir échangé avec les joueurs, c’est notre seul regret. »

Wahbi a conclu en réaffirmant sa confiance aux joueurs : « À aucun moment je n’ai senti que les joueurs manquaient d’envie ou de détermination ; c’est pourquoi nous devons les remercier et les féliciter pour tout ce qu’ils ont donné et tenté face à la France. Les choses ne se sont pas passées comme nous l’espérions, et je leur ai dit après le match : j’en assume la responsabilité, car je suis l’entraîneur. »