La conférence de presse de présentation du nouveau staff technique de l’Al-Ahly a été ponctuée d’instants émouvants. Wael Gomaa a exprimé sa joie de revenir à la « Forteresse rouge », affirmant être prêt à tout donner pour le club qui l’a révélé. Il a également rendu un vibrant hommage à l’entraîneur marocain El Houssine Ammouta, estimant que celui-ci possédait toutes les qualités nécessaires pour mener l’équipe vers le succès dans la période à venir.

Auparavant, le conseil d’administration du club, présidé par Mahmoud Al-Khatib, avait officialisé la nomination de Wael Gomaa au poste de directeur sportif en remplacement de Walid Salah El-Din, au sein du staff dirigé par le technicien marocain.

Ammouta succède ainsi au Danois Jesper Torup au poste de directeur technique de l’équipe première. Al-Ahly aborde une saison dense, avec le championnat d’Égypte, la Coupe d’Égypte et la Ligue des champions de la Confédération africaine.

Lors de la conférence de presse dédiée à la présentation d’El-Hussain Ammouta, Wael Gomaa a déclaré : « Je suis heureux de revenir chez moi, à l’Al-Ahly, l’endroit où j’ai vécu les plus beaux moments de ma vie et qui m’a beaucoup apporté. J’espère avoir pu rendre au club, ne serait-ce qu’une infime partie, de tout ce qu’il m’a apporté tout au long de ma carrière. Revenir chez moi n’a pas de prix, et je remercie les dirigeants de l’Al-Ahly de m’avoir offert cette opportunité à ce moment précis. »

Il a ajouté : « Je suis heureux d’être de nouveau au sein de l’Al-Ahly, et je suis prêt à tout sacrifier pour ce grand club. Je remercie les dirigeants du club de m’avoir choisi pour cette mission importante, et j’adresse également mes remerciements aux responsables de la chaîne beIN SPORTS pour leur coopération et leur aide dans mon retour à la maison. »

Il a ensuite rendu hommage au nouvel entraîneur en déclarant : « Je vous présente l’un des meilleurs entraîneurs d’Afrique et du Moyen-Orient, Al-Hussein Ammouta, qui possède un immense potentiel et a connu des succès remarquables partout où il a exercé. Il possède toutes les qualités qui correspondent à l’esprit de l’Al-Ahly, et il le prouvera dans les temps à venir. Nous sommes extrêmement heureux qu’il nous rejoigne. »

Il a conclu en soulignant : « Al-Hussein Ammouta, l’un des meilleurs entraîneurs en activité, possède une forte personnalité, un état d’esprit exceptionnel et une vision pédagogique remarquable ; tout le monde reconnaît ses compétences. J’ai déjà travaillé avec lui et je sais qu’il est extrêmement respecté, qu’il possède l’expérience et les compétences nécessaires pour réussir sa mission au sein du club Al-Ahly. »