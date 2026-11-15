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Neymar, la star du club brésilien de Santos, a dévoilé la vérité sur l'existence d'une relation entre lui et Virginia Fonseca, l'ex-petite amie de l'ailier du Real Madrid, Vinicius Junior.

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Cette affaire est née d'un reportage affirmant que Virginia et Neymar avaient assisté à un événement privé organisé le 6 novembre courant.

De plus, les deux parties n'ont fourni aucun effort pour dissimuler leur rapprochement aux personnes présentes ; Virginia a attiré les regards en dansant aux côtés du joueur, tandis que celui-ci était assis sur un canapé.

Selon le journal « A Bola », les représentants de Neymar et de l'influenceuse Virginia Fonseca ont publiquement démenti les informations faisant état d'une relation entre eux.

Des rapports ont affirmé au cours des dernières heures qu'ils avaient été ensemble lors d'une fête privée à São Paulo.

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Après la révélation de cette relation présumée à travers un article de Fabia Oliveira sur le site internet Metrópoles, les représentants officiels du joueur ont insisté sur le fait que « les informations publiées sont fausses et ne correspondent pas à la réalité des faits ».

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De son côté, le bureau de presse de Virginia Fonseca a démenti ces allégations par le biais d'un communiqué, qualifiant les rapports de « totalement faux » et critiquant le fait que de simples spéculations sur la vie privée de l'influenceuse soient présentées comme des événements réels.

Neymar intervient en personne

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Quelques heures plus tard, le joueur de Santos a démenti ces informations, ayant recours aux réseaux sociaux pour réfuter les allégations d'une relation avec Virginia.

Il a déclaré : « D'habitude, je ne fais pas ce genre de choses via les stories, mais cette fois-ci, ils ont dépassé les limites ».

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Il a ajouté : « Il y a une histoire qui circule prétendant qu'il existe une relation entre moi et une autre personne, et je le dément ! Il est triste de vivre dans un monde où les gens s'intéressent davantage au tapage autour des noms qu'à la réalité elle-même ».

Neymar a conclu ses propos en disant : « Mon équipe a déjà publié un communiqué, mais je devais intervenir personnellement pour mettre fin à cette affaire ! Salutations à tous, et maintenant laissez-moi jouer au poker en paix ».

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De nombreux troubles dans la vie de la star brésilienne

Le Brésilien Vinícius Júnior traverse quelques troubles dans sa vie privée. En effet, quelques heures seulement après avoir reçu un carton rouge direct lors de la victoire du Real Madrid contre Villarreal (1-0) en Liga, l'ailier brésilien s'est officiellement séparé de sa compagne Virginia Fonseca.

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Dans un communiqué publié à destination des médias brésiliens, le bureau de presse de l'influenceuse brésilienne, suivie par 56 millions de personnes sur Instagram, a confirmé la nouvelle de la séparation, précisant qu'« il n'y a eu aucune dispute ni querelle » mais simplement « un accord tacite de mettre fin à leur relation ».

Depuis octobre 2025, Vinícius et Virginia Fonseca sont devenus le centre d'un vaste débat au Brésil et en Espagne, et leur relation a connu de nombreux rebondissements. Après une séparation publique en mai, ils se sont retrouvés en juillet.

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Un message de Singapour

Vinícius Júnior n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour adresser un message fort à ses détracteurs, après avoir retrouvé sa mémoire de buteur sous le maillot de la sélection brésilienne face au Japon, lors de la rencontre amicale qui a opposé les deux sélections, hier samedi, au Stade National de Singapour.

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Le doublé de Vinícius Júnior a revêtu une grande signification pour la star brésilienne, qui traverse une période difficile avec le Real Madrid, au milieu de critiques croissantes en raison de la baisse de son rendement offensif et de son éloignement du but à plusieurs reprises.