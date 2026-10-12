Lors de la conférence de presse de lundi, le Belge a été interrogé sur les joueurs norvégiens qu’il a croisés au cours de sa carrière. Le nom de Sander Berge a alors été évoqué. Kompany l’a entraîné lors de son passage au Burnley FC.

Berge est « un joueur vraiment, vraiment sous-estimé. J’ai le privilège de travailler actuellement avec certains des meilleurs joueurs d’Europe. Il a toujours eu les qualités pour jouer à ce niveau », a expliqué Kompany. À l’été 2023, il avait fait venir le milieu de terrain à Burnley pour une indemnité de transfert de près de 14 millions d’euros et avait travaillé avec lui pendant une saison.

Comment l’entraîneur du Bayern Vincent Kompany et Sander Berge se connaissent-ils ?

« Dans sa carrière, il a simplement eu un peu de malchance, avec des blessures survenues à des moments inopportuns. En Premier League, il a connu des revers à plusieurs reprises avec ses équipes, et le timing n’a sans doute pas toujours été bon non plus. Mais en matière de qualités, de talent et de personnalité, il peut faire partie de l’élite du football européen », a poursuivi l’entraîneur du Bayern.

Depuis 2024, Berge est sous contrat avec le Fulham FC, où il est un titulaire régulier au milieu de terrain défensif. Âgé de 28 ans, il compte déjà 75 sélections avec l’équipe nationale norvégienne et a joué un rôle important dans sa qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Kompany voit aussi dans le parcours de Berge une leçon importante : « Ce que l’on peut apprendre de cette situation, c’est qu’il ne faut jamais abandonner. Un jour ou l’autre, des portes s’ouvrent. »

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Mercredi, le Bayern aura toutefois les yeux tournés vers le Viking Stavanger. Sur le terrain du champion de Norvège, le club le plus titré d’Allemagne voudra décrocher une deuxième victoire en deux matches lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le Bayern devra se passer de son gardien titulaire Manuel Neuer, diminué. Comme l’a confirmé Kompany, Jonas Urbig prendra place dans les buts.