Vozinha, héros de la Coupe du monde, pourrait, à 40 ans, réaliser un beau transfert vers le club le plus titré de l'histoire

Colo Colo, 34 fois champion du Chili, a officialisé une offre pour Vozinha, a révélé Fabrizio Romano samedi. Le héros cap-verdien du Mondial suscite beaucoup d’intérêt.

Le gardien cap-verdien, auteur d’une performance remarquable lors du match nul 0-0 face à l’Espagne, suscite l’intérêt de plusieurs clubs. On savait déjà que l’Inter Miami suivait de près ce gardien de 40 ans.

Libre de tout contrat depuis son départ du club portugais de Chaves, le gardien peut s’engager où il le souhaite. Outre Colo-Colo, plusieurs formations sud-américaines ont également manifesté leur intérêt.

L’entourage du gardien n’a pas été impressionné par la première proposition et a formulé une contre-offre ; la balle est désormais dans le camp de Colo-Colo.

Grâce à ses performances exceptionnelles lors de la Coupe du monde, le Cap-Vert a réussi à se qualifier pour le tour suivant. Lors des seizièmes de finale également, Vozinha a réalisé plusieurs arrêts remarquables, mais cela n’a pas suffi. Au bout de 120 minutes de jeu, l’Argentine s’est imposée 3-2 face au pays africain.

Devenu du jour au lendemain une star planétaire grâce à son match référence contre l’Espagne, le gardien a vu sa communauté Instagram passer de 25 000 à plus de 25 millions de followers en quelques jours.