Vozinha, 40 ans, héros cap-verdien de la Coupe du monde, n’a pu retenir ses larmes : « Ma mère n’a pas pu être là à cause de… »

Lundi, Vozinha s’est imposé comme le grand héros de la rencontre. À quarante ans, le gardien cap-verdien a été le principal artisan du surprenant match nul 0-0 face à l’Espagne, grande favorite de la Coupe du monde. Après la rencontre, l’émotion a pris le dessus : sa mère n’a pas pu assister à ce moment historique en direct.

Les Cap-Verdiens ont créé l’une des plus grandes surprises de la Coupe du monde 2026 en tenant le champion d’Europe en titre en échec (0-0). Vozinha y a joué un rôle décisif avec sept arrêts et a été élu homme du match.

Après le coup de sifflet final au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, le gardien expérimenté n’a pu contenir ses émotions : il a longuement étreint ses coéquipiers avant de s’avancer, visiblement ému, devant les caméras.

Pour sa toute première sortie en Coupe du monde, le Cap-Vert a immédiatement créé l’exploit en accrochant le champion d’Europe en titre, grâce notamment à un Vozinha des grands soirs.

« C’est un message de remerciement à tous les Capverdiens », a déclaré le gardien après le match. « Nous sommes extrêmement heureux. Ce groupe a travaillé très dur pour y parvenir. C’est un jour dont nous pouvons être fiers. »

Ses larmes n’étaient pas seulement liées à l’exploit sportif : le gardien a confié que sa famille n’avait pas pu assister à ce moment exceptionnel. « J’ai grandi chez mes grands-parents et ils sont décédés il y a quelques années. Ma mère n’a pas pu être présente non plus en raison de problèmes de visa et des frais que cela impliquait. »

Une ascension fulgurante sur Instagram

Les performances de Vozinha lui ont en outre valu une popularité sans précédent sur les réseaux sociaux. Avant le match contre l’Espagne, le gardien comptait environ 50 000 abonnés sur Instagram. Peu après son exploit, ce nombre est passé à pas moins de 3,5 millions d’abonnés. À un moment donné, il gagnait même environ 100 000 nouveaux abonnés toutes les dix minutes.

Le Cap-Vert poursuivra son parcours mondial dimanche face à l’Uruguay, puis affrontera l’Arabie saoudite le 26 juin pour son dernier match de groupe.







