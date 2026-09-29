The Athletic a révélé il y a quelques jours que ManCity avait été reconnu coupable dans 114 des 115 chefs d’accusation concernant des infractions aux règlements financiers et aux règles du fair-play financier de la Premier League. Outre un retrait de points et une lourde amende, plusieurs relégations forcées ne seraient pas non plus à exclure. Il est dit que ces sanctions draconiennes seront difficilement évitables.

Le retrait de titres remportés serait lui aussi, selon certaines sources, dans le domaine du possible. Il existerait des arguments solides en faveur de l’annulation pure et simple de tous les résultats de ManCity entre 2009 et 2018 (période visée par l’enquête).

Dans l’émission talkSPORT Breakfast, Mills, qui avait lui-même porté le maillot des Skyblues pendant cinq ans, s’est désormais exprimé sur ces accusations. Si cela ne tenait qu’à lui, City devrait recevoir une sanction draconienne.

« Pour chaque saison durant laquelle ils ont triché, il faudrait leur infliger un énorme retrait de points pour chaque saison à venir. Donc s’ils ont triché pendant neuf ans, il faudrait leur retirer 20 points lors de chacune des neuf prochaines saisons. Voyons voir ce qu’ils seront encore capables de faire après ça », a déclaré Mills.

En revanche, il ne voit aucun intérêt à une simple relégation forcée en deuxième division. Après tout, le club disposerait de moyens financiers suffisants pour remonter après seulement un an à l’étage inférieur et lutter immédiatement à nouveau en haut du classement.

« Je viens justement d’entendre un supporter dire : “Ce serait formidable pour la deuxième division”. Non, ce ne le serait pas. City remonterait immédiatement, ce qui voudrait dire qu’au lieu de deux places pour la montée (automatique) (depuis le Championship), il n’y en aurait plus qu’une. » Même sur le plan financier, cela ne vaudrait pas le coup pour les clubs de deuxième division. « On ne joue contre Manchester City que deux fois dans la saison, donc cela ne générerait pas d’énormes recettes. »

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Comment la Premier League décidera-t-elle pour Manchester City ?

Reste à voir comment la ligue tranchera finalement. « Il n’existe pas de système juste et équitable, parce que cela remonte trop loin, et cela va être très, très difficile, car d’autres clubs se plaindront ensuite d’avoir été désavantagés et d’être descendus : comment régler cela ? », estime Mills

Comme le rapporte The Athletic, plusieurs clubs de Premier League ont déjà mandaté il y a quelque temps des avocats de premier plan afin d’examiner d’éventuelles revendications dans le cadre de la procédure contre les Skyblues. Pour le dire simplement : si des désavantages étaient constatés, ces clubs auraient droit à des indemnisations, à hauteur de plusieurs millions. Selon le Sun, la somme pourrait atteindre la bagatelle de 616 millions d’euros.

Les clubs ne pourraient toutefois engager des démarches judiciaires qu’après la conclusion de la procédure d’appel. On peut s’attendre à ce que ManCity fasse appel. Selon le Guardian, la procédure pourrait encore s’étirer pendant des mois, voire des années.