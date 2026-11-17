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Jürgen Klopp a prédit sans le vouloir le festival 5-0 contre les Pays-Bas, rappelant une vidéo devenue virale lors du Mondial 2014.

« Dans l’idéal, on en marque cinq », avait plaisanté le sélectionneur allemand avant le duel de Ligue des nations entre l’équipe d’Allemagne et son grand rival néerlandais, sur ARD. Le festival 5-0 (1-0) de la sélection allemande à Berlin semblait confirmer les dons de « voyant » de Klopp.

« On a un bon pressentiment, mais on n’en sait rien », avait précisé Klopp avant sa « prophétie », probablement formulée au regard de la situation du groupe : avant cette « finale », il était clair qu’une victoire par cinq buts d’écart serait synonyme de première place à l’issue du premier tour. C’est ce qui s’est produit, même si Klopp avait souligné : « En marquer un seul sera déjà assez difficile. »

Après la prestation enthousiasmante de son équipe et sa plus large victoire contre les Oranje depuis 1959, Klopp a reconnu : « Je n’aurais pas osé le souhaiter. » Vraiment ? La présentatrice Esther Sedlaczek l’a relancé : « Vous l’aviez pressenti… » Klopp a affiché un large sourire avant de répondre : « Oui, oui, oui. »

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La vidéo de la Sportschau reprenant ses déclarations a reçu des dizaines de milliers de cœurs en ligne et suscité d’innombrables commentaires de supporters euphoriques. Certains ont demandé à Klopp, leur « oracle », de bien vouloir prédire aussi les numéros du loto ou le prochain titre mondial.

Cet extrait rappelle une vidéo légendaire du Mondial 2014 : alors qu’il se rendait au supermarché en compagnie d’un supporter brésilien, un supporter allemand s’était vu demander quel serait le résultat de la demi-finale contre le Brésil. « Ouais, ça va faire un joli 7-1 », avait-il répondu. Et il avait vu juste.