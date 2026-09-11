Henry a dit cela notamment en pensant au prochain adversaire d'Arsenal FC en Ligue des champions. Les Gunners, qui ont fêté pour leur entrée en lice un succès arraché 1-0 sur le terrain du SSC Naples, vont cette fois se mesurer au tenant du titre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain.

L'ancien attaquant d'exception s'est notamment dit impressionné par l'intensité de jeu extrême du champion de France, qu'il juge très difficile à battre. « Voyez-vous comment le PSG presse ? C'est injouable », a expliqué Henry dans un entretien avec The Athletic.

« Mais Luis Enrique a eu besoin de cinq à six bons mois pour mettre cette équipe sur les rails. Les gens oublient que les joueurs doivent être réceptifs au travail de l'entraîneur. C'est quelque chose d'énorme, dont on ne parle pas assez », a déclaré Henry. Si les joueurs sont prêts à appliquer les consignes sans résistance, alors énormément de choses deviennent possibles avec la qualité adéquate.

Le PSG a perdu Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé au fil des années

Cette évolution serait d'autant plus remarquable au vu des bouleversements d'effectif de la période récente. Avec les départs de superstars comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé lors des dernières fenêtres de transfert, de nombreux experts prédisaient un effondrement sportif du club parisien. À la place, le club a façonné un collectif soudé, tourné vers de jeunes joueurs, qui se distingue par sa détermination.

« Il est facile aujourd'hui de dire que le PSG est une bonne équipe », a poursuivi Henry. « Quand tous ces gars sont partis il y a deux ans, tout le monde s'est dit : Oh mon Dieu, comment vont-ils s'en remettre ? Ensuite, ils ont recruté Bradley Barcola, puis Désiré Doué. À ce moment-là, on n'aurait pas pensé que ces gars-là accompliraient ce qu'ils ont accompli. Mais comme Enrique dit très clairement comment il aime jouer, ils y sont arrivés. »

Henry a rappelé dans ce contexte les propos d'Ousmane Dembélé : « Il a dit : si tu ne cours pas au Paris Saint-Germain, tu dégages. C'est aussi simple que ça. »

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Thierry Henry cite Liverpool FC comme exemple à méditer

Pour illustrer l'imprévisibilité du football de haut niveau, l'ancien professionnel a aussi évoqué des évolutions de la saison 2025/2026. En prenant l'exemple de Liverpool FC, il a montré à quelle vitesse des certitudes apparentes peuvent vaciller.

« Tout le monde disait : Liverpool sait comment gagner. Je n'imagine pas qu'ils ne remporteront pas à nouveau le titre », s'est souvenu Henry. Pourtant, peu de temps après, l'édifice s'est écroulé pour diverses raisons.

Après le sacre des Reds sous les ordres d'Arne Slot, une baisse de régime a suivi malgré de nombreuses recrues. Pour cette raison, le Français a appelé à la patience dans l'évaluation des candidats au titre : « C'est pour cela que, quand les gens me demandent : qui est un challenger, qui est un prétendant au titre ? Tu crois que si ce joueur va là-bas, ils pourront rivaliser ?, je réponds : Hé, il faut attendre. »