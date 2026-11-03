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L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a adressé un avertissement ferme à ses joueurs : leur début de campagne parfait en Ligue des champions ne vaudra rien face à Villarreal. Malgré leurs victoires éclatantes contre Manchester City et Barcelone, l’Espagnol estime que l’excès de confiance constitue la principale menace pour leurs ambitions de troisième sacre européen consécutif.

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Un départ parfait ne garantit rien

Le PSG a parfaitement entamé sa nouvelle campagne européenne et occupe la tête du classement de la phase de ligue. Vainqueur des deux dernières éditions de la Ligue des champions, il a dominé Manchester City et Barcelone sur le même score de 4-2.

Mais son prochain déplacement à l’Estadio de la Ceramica présente un tout autre défi. Villarreal a montré sa puissance offensive lors de sa précédente sortie européenne, prenant l’avantage 2-0 face à Liverpool avant de s’incliner de justesse 4-3.

« Gagner sera impossible »

En conférence de presse d’avant-match, Luis Enrique a exigé un engagement total, refusant de s’attarder sur ces récents succès de prestige. Il a averti son groupe que se reposer sur ses lauriers le conduirait inévitablement à la catastrophe face à l’adversaire espagnol.

« Si vous pensez que [les résultats obtenus jusqu’ici] vont nous faire gagner le match de demain, vous vous trompez complètement, a déclaré l’entraîneur du PSG. Gagner sera impossible sans l’ambition, la détermination et la capacité de courir pendant tout le match. »

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Il a ajouté : « Nous affrontons une équipe solide de Villarreal, qui a eu une série de matches difficiles jusqu’ici. C’est une très bonne équipe, dirigée par un très bon entraîneur. Nous devrons montrer dès les premières minutes que nous sommes prêts et que nous avons l’ambition de gagner. Les résultats passés ne servent absolument à rien pour ce match. »

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Tirer les leçons des erreurs passées

Le club français veut à tout prix éviter de répéter ses précédents faux pas européens. Malgré la domination actuelle de son équipe, l’entraîneur du PSG a rappelé qu’un bon départ ne garantissait rien.

« L’an dernier, nous avons commencé comme cette saison et nous n’avons pas terminé parmi les huit premiers, a prévenu Luis Enrique. C’est la Ligue des champions. Demain, il sera crucial d’être prêts à tous les scénarios. Nous voulons faire mieux que l’an dernier en phase de ligue. »

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À propos de l’ambiance hostile qui attend son équipe en Espagne, il a précisé : « Nous n’avons pas préparé ce match différemment. Il y a des points importants à prendre en compte : nous voulons bien jouer à chaque fois, quels que soient le match ou les joueurs. Demain, nous verrons, dans un stade différent qui incarne l’essence du football, face à une grande équipe. Il sera difficile de surmonter leur pression. Ce sera un test, et j’aime ça. Nous devons être attentifs à tout. »

L’entraîneur de Villarreal, Inigo Perez, voit dans cette rencontre le test ultime pour son équipe, actuellement huitième de Liga. « Le match de demain est suffisamment important compte tenu du rang de notre adversaire, a déclaré Perez. Quel meilleur cadre, quelle meilleure équipe dans cette compétition au cours des deux dernières années pour réaffirmer cette conviction que nous développons ? »

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Les blessures s’accumulent pour les Parisiens

Le PSG devra relever ce défi crucial en Espagne avec un effectif très amoindri. Ousmane Dembele, Marquinhos et Nuno Mendes resteront tous les trois à l’écart pour ce déplacement.

En outre, le club doit faire face à une absence de longue durée en attaque. Khvicha Kvaratskhelia devrait observer une longue période de rééducation après une opération du genou, à la suite d’une blessure au ligament croisé antérieur subie lors de la récente victoire contre Barcelone. Ces problèmes physiques grandissants obligeront Luis Enrique à mettre à l’épreuve la profondeur de son effectif, alors que le PSG cherchera à prolonger sa série de victoires.