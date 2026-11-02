Michael Carrick affiche sa combativité à l’approche d’une semaine décisive pour son avenir à la tête de Manchester United. Malgré les nombreuses spéculations autour de son poste, il assure être toujours plein d’énergie. L’entraîneur, sous pression, se trouve dans une position précaire après une série de résultats désastreux qui a plongé la saison de Manchester United dans la crise.
Carrick fait abstraction des critiques
L’entraîneur de Manchester United traverse la période la plus difficile de sa carrière sur le banc alors qu’il prépare un match crucial de Ligue des champions contre la Roma. Son équipe n’a plus gagné depuis neuf matches et la pression exercée par les supporters d’Old Trafford et la direction du club atteint son paroxysme.
Malgré des informations selon lesquelles son maintien en poste sera examiné pendant la prochaine trêve internationale, Carrick reste remarquablement serein face à l’incertitude qui entoure son avenir au club.
« Je peux me projeter dans l’avenir, mais on ne sait jamais ce qui va se passer », a déclaré Carrick lors d’une conférence de presse relayée par le compte officiel du club sur les réseaux sociaux. « Cela ne change rien à notre préparation pour le match de demain, et j’ai vraiment hâte d’y être. Je suis impatient de jouer demain. Vous me trouvez peut-être fou, vu nos résultats et la situation actuelle, mais j’ai vraiment hâte d’être à demain et je ne pense qu’à ça. Quoi qu’il arrive ensuite, les choses suivront leur cours, dans un sens ou dans l’autre. Mais nous voulons d’abord faire de demain soir une grande soirée. »
La défense de Lisandro Martinez
Une grande partie des critiques récentes vise Lisandro Martinez, dont les performances ont décliné en même temps que les résultats de son équipe. Le défenseur argentin a été expulsé lors d’une récente défaite contre Chelsea et a été accusé d’être perturbé par sa situation contractuelle, son contrat arrivant à échéance à la fin de la saison en cours. Certains se sont même demandé si ses critiques ouvertes à l’égard du directeur du football Jason Wilcox traduisaient une volonté de forcer son départ de Manchester, mais son entraîneur s’est empressé de balayer ces théories.a
« Je n’ai absolument aucune inquiétude quant à leur engagement », a déclaré l’entraîneur. « Il règne une très bonne ambiance dans le vestiaire. Je l’ai déjà dit : je ne remets absolument pas en cause l’engagement des joueurs envers le club, envers moi et les uns envers les autres. Nous devons mieux jouer, nous pouvons prendre de meilleures décisions, mais l’engagement n’est pas un problème. »
La pression monte à Old Trafford
L’atmosphère au Théâtre des rêves est devenue de plus en plus hostile, l’équipe ayant été sifflée à sa sortie du terrain après une lourde défaite 3-0 contre Bournemouth. Si Carrick lui-même a échappé au plus fort de la colère des supporters, les joueurs ont subi de plein fouet leur déception.
Alors que les matches contre la Roma et Aston Villa pourraient décider du maintien sur le banc de l’ancien milieu de terrain de l’équipe d’Angleterre, l’enjeu est immense pour un groupe qui semble manquer de confiance mais qui, selon son entraîneur, fait preuve d’un grand professionnalisme.
J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »
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