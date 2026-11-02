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Michael Carrick affiche sa combativité à l’approche d’une semaine décisive pour son avenir à la tête de Manchester United. Malgré les nombreuses spéculations autour de son poste, il assure être toujours plein d’énergie. L’entraîneur, sous pression, se trouve dans une position précaire après une série de résultats désastreux qui a plongé la saison de Manchester United dans la crise.

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Carrick fait abstraction des critiques

L’entraîneur de Manchester United traverse la période la plus difficile de sa carrière sur le banc alors qu’il prépare un match crucial de Ligue des champions contre la Roma. Son équipe n’a plus gagné depuis neuf matches et la pression exercée par les supporters d’Old Trafford et la direction du club atteint son paroxysme.

Malgré des informations selon lesquelles son maintien en poste sera examiné pendant la prochaine trêve internationale, Carrick reste remarquablement serein face à l’incertitude qui entoure son avenir au club.

« Je peux me projeter dans l’avenir, mais on ne sait jamais ce qui va se passer », a déclaré Carrick lors d’une conférence de presse relayée par le compte officiel du club sur les réseaux sociaux. « Cela ne change rien à notre préparation pour le match de demain, et j’ai vraiment hâte d’y être. Je suis impatient de jouer demain. Vous me trouvez peut-être fou, vu nos résultats et la situation actuelle, mais j’ai vraiment hâte d’être à demain et je ne pense qu’à ça. Quoi qu’il arrive ensuite, les choses suivront leur cours, dans un sens ou dans l’autre. Mais nous voulons d’abord faire de demain soir une grande soirée. »

La défense de Lisandro Martinez

Une grande partie des critiques récentes vise Lisandro Martinez, dont les performances ont décliné en même temps que les résultats de son équipe. Le défenseur argentin a été expulsé lors d’une récente défaite contre Chelsea et a été accusé d’être perturbé par sa situation contractuelle, son contrat arrivant à échéance à la fin de la saison en cours. Certains se sont même demandé si ses critiques ouvertes à l’égard du directeur du football Jason Wilcox traduisaient une volonté de forcer son départ de Manchester, mais son entraîneur s’est empressé de balayer ces théories.a

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« Je n’ai absolument aucune inquiétude quant à leur engagement », a déclaré l’entraîneur. « Il règne une très bonne ambiance dans le vestiaire. Je l’ai déjà dit : je ne remets absolument pas en cause l’engagement des joueurs envers le club, envers moi et les uns envers les autres. Nous devons mieux jouer, nous pouvons prendre de meilleures décisions, mais l’engagement n’est pas un problème. »

La pression monte à Old Trafford

L’atmosphère au Théâtre des rêves est devenue de plus en plus hostile, l’équipe ayant été sifflée à sa sortie du terrain après une lourde défaite 3-0 contre Bournemouth. Si Carrick lui-même a échappé au plus fort de la colère des supporters, les joueurs ont subi de plein fouet leur déception.

Alors que les matches contre la Roma et Aston Villa pourraient décider du maintien sur le banc de l’ancien milieu de terrain de l’équipe d’Angleterre, l’enjeu est immense pour un groupe qui semble manquer de confiance mais qui, selon son entraîneur, fait preuve d’un grand professionnalisme.