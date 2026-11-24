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Le milieu de terrain Vitaly Janelt a contribué avec un but splendide à la victoire 4-0 de Brentford contre Everton, lundi soir en Premier League.

À la 67e minute, Janelt a récupéré le ballon à un peu moins de 30 mètres du but adverse, l’a poussé devant lui et a pu frapper sans être vraiment inquiété, de façon étonnante. L’international allemand a profité de l’espace, et de quelle manière ! Sa puissante frappe du gauche, à environ 25 mètres, a filé en pleine lucarne. Jordan Pickford, le gardien international anglais d’Everton, n’avait absolument aucune chance de l’arrêter. « J’avais un peu d’espace et personne n’est vraiment venu vers moi. Alors je me suis dit : tu sais quoi ? Frappe, tout simplement », a raconté Janelt après le match à Sky, « et le ballon est parti dans la lucarne. »

Janelt, capitaine de Brentford, a livré dans l’ensemble un bon match au sein du double pivot et a notamment participé à la construction de l’action qui a mené au premier but. Au moment de recevoir le trophée d’homme du match, il a demandé, en faisant référence au doublé de son coéquipier Keane Lewis-Potter : « Même si Keano a marqué deux buts ? » Le journaliste a confirmé en plaisantant : « Vous pourrez en débattre dans le vestiaire. » Janelt a ri avant de répondre simplement : « Je le prends quand même. »

Le joueur de 28 ans, arrivé en Angleterre dès 2020 en provenance du VfL Bochum, est un élément absolument incontournable de Brentford. Le sélectionneur Jürgen Klopp avait convoqué Janelt pour la première fois en équipe d’Allemagne en septembre . Né à Hambourg, il faisait partie du groupe XXL de 44 joueurs retenu par Klopp.

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Vitaly Janelt a fait ses débuts en équipe d’Allemagne début octobre

Lors de la victoire 2-0 contre la Serbie début octobre, Janelt est entré en jeu peu avant la fin du match , disputant ainsi sa première et, à ce jour, seule rencontre internationale. Klopp ne l’a toutefois pas retenu dans le groupe allemand, nettement réduit, pour les matches de novembre en Serbie et contre les Pays-Bas.

Getty Images

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Janelt pourrait toutefois, s’il continue d’enchaîner les bonnes performances, gagner une nouvelle convocation en équipe d’Allemagne. Il a disputé jusqu’ici 12 matches avec Brentford cette saison, toutes compétitions confondues, et son but splendide contre Everton était déjà son troisième. Grâce à cette nette victoire face aux Toffees, Brentford est monté à la sixième place du classement de Premier League. Les ambitions sont grandes.

« Nous devons encore gagner en régularité, mais nous pouvons nous fixer des objectifs élevés en tant que club », a souligné Janelt. Brentford a également profité de l’expulsion précoce de James Tarkowski, qui a reçu un carton rouge à la 40e minute. « Nous avons très bien commencé », a ajouté Janelt. « Même avant le carton rouge, nous avons, à mon avis, très bien joué pendant les 20, 25 premières minutes. Nous avons maîtrisé le match et mérité notre victoire. »

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La suite, samedi, avec un déplacement chez Manchester United, plongé dans une profonde crise . Puis deux équipes de tout premier plan attendront Janelt et ses coéquipiers : Arsenal, leader du classement (2 décembre), et Manchester City (5 décembre).