Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, fait face à une pression croissante alors que les résultats de son équipe se dégradent et qu'elle se rapproche de la zone de relégation en Premier League. Pourtant, le technicien anglais ne semble pas préoccupé par son sort, préférant se concentrer sur la rencontre à venir face à la Roma en Ligue des champions, qui représente une nouvelle occasion de sauver sa saison et de regagner la confiance des supporters.

Manchester United traverse l'une de ses pires périodes depuis les années 1980, après s'être montré incapable de décrocher la moindre victoire depuis son succès face au club azerbaïdjanais du Sabah en septembre dernier. Les spéculations se multiplient quant à l'avenir de Carrick, même si le club continue de lui accorder une nouvelle chance, puisqu'il dirigera l'équipe depuis le banc lors de la rencontre face à la Roma, prévue demain à Old Trafford.

À propos de son avenir avec l'équipe, Carrick a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match : « Je ne peux pas prédire l'avenir, personne ne sait ce qui va se passer. J'attends le match de demain avec impatience. Vous penserez peut-être que je suis fou au vu des résultats que nous avons obtenus, mais quoi qu'il en soit, advienne que pourra, et nous verrons où les choses nous mèneront. »

Le technicien anglais a affirmé que sa priorité du moment était de restaurer l'état d'esprit au sein du vestiaire, soulignant sa confiance dans les capacités de ses joueurs malgré des résultats décevants.

Prochains matchs MUN Ligue des Champions 15:00 ROM

Il a déclaré : « Je connais les joueurs et je sais ce qu'ils sont capables de produire. Nous l'avons montré à certains moments, et nous avons eu un aperçu de notre potentiel lors du dernier match. Nous devons réagir et opérer un changement rapide. »

Carrick a ajouté : « Nous avons deux matchs importants cette semaine, et c'est une autre belle occasion de passer à l'offensive et de nous offrir une grande soirée », en référence à l'importance de la rencontre européenne et aux défis qui attendent l'équipe dans les prochains jours.

Le calendrier n'offre pas à Manchester United un grand répit, puisque l'équipe reçoit la Roma avant de disputer deux rencontres difficiles face à Aston Villa et Liverpool en Premier League, ce qui place l'équipe devant un véritable test pour retrouver son équilibre.

Dans un autre registre, Carrick a défendu ses joueurs face aux critiques concernant la discipline sur le terrain, affirmant que le recul des résultats n'était pas lié à un manque d'engagement.

Il a déclaré : « Je l'ai déjà dit, je ne doute absolument pas de l'engagement des joueurs. Nous pouvons prendre de meilleures décisions, mais il n'y a aucun manque d'engagement, pas le moindre. »