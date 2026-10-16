Le journaliste espagnol Josep Pedrerol, présentateur de la célèbre émission "El Chiringuito", a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux après avoir défendu avec force la remontada du Real Madrid face à la Roma, estimant que la victoire spectaculaire du club madrilène dépassait le simple retour au score, avant d'adresser un message aux supporters du Barça, dans des propos accueillis par de nombreux internautes avec ironie et critiques.

Pedrerol a entamé l'émission de jeudi soir en évoquant la remontée du Real Madrid face à la Roma, profitant de l'occasion pour répondre aux moqueries de certains supporters du Barça à l'égard du club madrilène, mais aussi du Brésilien Vinicius Junior et de l'entraîneur José Mourinho.

Le présentateur d'"El Chiringuito" a déclaré : "Les supporters du Barça font preuve d'un excès de confiance. Ils se moquent du Real Madrid, de Vinicius, de Mourinho et de la remontada d'hier. Je vais vous dire une chose : cette soirée était bien plus qu'une simple remontada, elle valait un demi-titre."

Par ces propos, Pedrerol voulait souligner l'importance de ce succès et saluer la capacité du Real Madrid à surmonter les difficultés et à revenir dans une rencontre qui a semblé compliquée à plusieurs moments, après avoir transformé un retard de 1-3 en victoire 4-3 dans les dernières minutes du match.

Les propos de Pedrerol ouvrent la porte aux moqueries

Mais les déclarations du présentateur n'ont pas fait l'unanimité auprès du public. Selon le quotidien catalan "Mundo Deportivo", plusieurs internautes ont jugé exagéré de qualifier cette victoire de "demi-titre", d'autant que la saison n'est qu'à ses débuts et que ce succès, malgré l'intensité du retour au score, n'a pas levé les interrogations sur le niveau de jeu affiché par l'équipe durant la rencontre.

La comparaison établie par Pedrerol entre la remontada et la conquête d'un demi-titre a rapidement suscité des commentaires ironiques, centrés sur l'ampleur des célébrations entourant une victoire obtenue au mois d'octobre, alors que la compétition est encore longue et qu'aucun titre n'a été décerné.

Un internaute a écrit en réponse à la publication de l'émission "El Chiringuito" : "Vous ne vous lassez pas de vous rendre ridicules ?"

Un autre supporter s'est moqué des célébrations qui ont suivi la victoire, demandant : "À quelle heure aura lieu le défilé de célébration à Cibeles demain ?", en référence à la célèbre place où les supporters du Real Madrid fêtent les titres de leur équipe.

Un autre internaute a commenté sur le même ton ironique : "Encore une année où la Liga et la Ligue des champions se jouent en octobre. Direction Cibeles !"

Des critiques sur le niveau du Real Madrid malgré la remontada

Les réactions ne se sont pas limitées à la moquerie des propos de Pedrerol : elles se sont étendues à une critique de la situation sportive du Real Madrid, certains estimant que le retour au score ne suffit pas à occulter les problèmes apparus durant le match.

Dans un commentaire plus acerbe, un utilisateur a écrit : "Troisième saison de suite sans le moindre titre, et pourtant tout le monde est content."

Ces commentaires illustrent la division entre ceux qui ont salué la capacité du Real Madrid à renverser son retard et à signer une victoire spectaculaire, et ceux qui ont considéré que l'excès de célébration pour un seul succès ne correspond pas à l'ampleur des défis qui attendent l'équipe au cours de la saison.