Vous ne regardez pas les matchs ou êtes-vous aveugles ? Un ancien joueur du Paris Saint-Germain critique les choix du Ballon d'Or

Contre toute attente, Désiré Doué, la star du Paris Saint-Germain, ne figurait pas parmi les trente joueurs nommés pour le Ballon d'Or, une situation qui a suscité la colère de Jérôme Rothen, ancien joueur du club français.

Il s'agit là de l'une des absences les plus surprenantes de la liste réduite de 30 joueurs pour le Ballon d'Or : alors que le Paris Saint-Germain compte dix joueurs, le nom de Désiré Doué en est totalement absent.

Doué a terminé la saison dernière à la quatorzième place et a remporté le trophée Golden Boy. L'ancien joueur de Rennes a inscrit cinq buts en 13 matches de Ligue des champions, mais il n'a plus marqué à partir du match retour des quarts de finale.

Pour Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG et de Monaco, l'absence de l'international français (tout comme celle de Bradley Barcola), qui a également atteint les demi-finales de la Coupe du monde avec la France, est illogique, affirmant que le joueur âgé de 21 ans avait de fortes chances de remporter le trophée.

Rothen a déclaré, selon les propos rapportés par le réseau « RMC sport » : « Soit ils sont aveugles, soit ils ne regardent pas les matches. Au vu de la campagne du Paris Saint-Germain l'an dernier, si Désiré Doué avait été un joueur moyen, pensez-vous qu'il aurait disputé tous les matches importants ? Luis Enrique l'aurait écarté, surtout avec la concurrence qui s'intensifiait. »

Et d'ajouter : « Doué a toujours joué les matches importants. Regardez ses matches jusqu'à la finale de la Ligue des champions ; c'est souvent lui qui fait la différence. En demi-finale et en finale, il faisait partie des meilleurs joueurs. »

Il a poursuivi : « Est-il concevable de l'écarter de la liste des trente joueurs et d'y ajouter d'autres joueurs ? Parfois, il fait des gestes inutiles. Pourquoi fait-il cela ? Quand on se sent supérieur, on peut avoir envie de se mettre en valeur. Il peut essayer de réaliser un geste compliqué. Cela ne veut pas dire qu'il est devenu arrogant ou que c'est quelqu'un de mauvais. »

Il a continué : « Contre Rennes (lors de la première journée de Ligue 1), le Paris Saint-Germain s'en est sorti grâce à Ferran Torres, mais heureusement que Désiré Doué était là. Il était le seul à faire preuve de vivacité. Pourquoi a-t-il disparu de la liste ? »

Aux côtés d'Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d'Or la saison dernière, d'autres joueurs du Paris Saint-Germain restent en lice pour le trophée : Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, João Neves et Willian Pacho.

Les Espagnols, derniers champions du monde aux États-Unis, sont les plus représentés avec six joueurs, parmi lesquels Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri et Ferran Torres, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain.

Lionel Messi, huit fois lauréat du Ballon d'Or et vice-champion du monde avec l'Argentine, qui a annoncé sa retraite internationale il y a quelques jours, reste lui aussi candidat pour remporter le trophée une neuvième fois.

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