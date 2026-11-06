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Le capitaine de Trabzonspor, Mohamed Salah, a appelé ses coéquipiers à rester soudés après la fin de leur série de sept victoires consécutives face à Fribourg. Le club turc s’est incliné 1-0 en Ligue Conférence de l’UEFA, Salah assumant personnellement la responsabilité des occasions manquées.

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Fribourg met fin à la série de Trabzonspor grâce à son réalisme

Le capitaine de Trabzonspor, Mohamed Salah, a appelé à l’unité après la défaite à domicile de son équipe contre Fribourg (1-0), qui a mis fin à une série impressionnante de sept victoires consécutives. Lukas Kubler a inscrit le seul but du match à la 14e minute de cette rencontre de Ligue Conférence de l’UEFA, jeudi, en reprenant un ballon repoussé par Andre Onana sur une tête de Junior Adamu.

Après trois matches dans la compétition, Trabzonspor et son adversaire allemand comptent tous deux six points.

Salah a été au cœur de la réaction de Trabzonspor, obligeant Mio Backhaus à réaliser plusieurs arrêts. Une de ses tentatives a encore été repoussée dans le temps additionnel, et les hôtes n’ont pas réussi à égaliser.

Le capitaine Salah assume ses occasions manquées

Après le coup de sifflet final, Salah n’a pas esquivé la question de sa propre prestation, faisant face aux médias aux côtés de son coéquipier Fabinho. « [Fabinho et moi] savons tous les deux que nous n’avons pas été à notre meilleur niveau ce soir », a-t-il reconnu avec franchise.

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« J’ai eu des occasions que j’aurais dû concrétiser, et Fabinho sait qu’il aurait pu faire mieux lui aussi. »

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« Mais c’est le football. On ne peut pas se dérober quand les choses tournent mal. Il faut rester unis, surtout lors de soirées comme celle-ci », a insisté le capitaine.

Les entraîneurs réagissent à une rencontre européenne serrée

L’entraîneur de Trabzonspor, Thomas Reis, a rejoint son capitaine sur les moments décisifs du match, tout en soulignant l’amélioration de son équipe en seconde période. « Nous avons encaissé un but sur une simple erreur. Mon équipe a très bien réagi en seconde période. Malheureusement, nous avons fini par perdre », a-t-il déclaré.

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L’entraîneur de Fribourg, Julian Schuster, a salué la qualité de l’équipe qui recevait ainsi que l’ambiance électrique dans le stade.

« Trabzonspor est une équipe de grande qualité. Elle a joué avec beaucoup de vigilance et d’énergie », a déclaré Schuster. « Nous avons été très actifs défensivement et avons joué avec beaucoup d’agressivité… Obtenir ces trois points était crucial pour nous. »

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Trabzonspor veut vite rebondir

Malgré une possession plus importante en seconde période, Trabzonspor a fini par payer sa première demi-heure hésitante et les occasions manquées par Paul Onuachu et Ernest Muci.

L’équipe de Reis va maintenant tenter de rapidement tourner la page de ce revers, alors qu’elle doit gérer ses échéances européennes et nationales.

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« Maintenant, nous devons simplement continuer. D’autres matches nous attendent », a conclu Reis, alors que Trabzonspor espère renouer avec la victoire lors de sa prochaine rencontre.