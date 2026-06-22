La cuisante défaite subie par la sélection saoudienne face à l'Espagne (4-0) lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026 a provoqué une vague de colère parmi les supporters des « Verts », qui se sont déchaînés contre l'entraîneur grec Georgios Donis et les joueurs suite à la prestation terne de l'équipe.

Bien loin du niveau affiché contre l’Uruguay lors de la première journée, l’équipe n’a pas réussi à se créer la moindre occasion franche, a cédé la plupart des duels individuels et a souffert dans la possession et la construction du jeu, sans compter des erreurs défensives ayant conduit aux quatre buts encaissés.

Alors que les critiques s’intensifient, les supporters saoudiens ont ressorti d’anciennes déclarations du défenseur Ali Al-Bulaihi, dans lesquelles il évoquait le passage de l’entraîneur italien Roberto Mancini à la tête de la sélection nationale.

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Le défenseur avait révélé que l’Italien ne mâchait pas ses mots, reprochant à ses joueurs : « Vous ne savez pas jouer au football et vous ne maîtrisez pas les fondamentaux. »

Les supporteurs ont exhumé ces propos, estimant que la copie rendue contre l’Espagne confirmait nombre des critiques que l’Italien formulait en boucle lors de son passage à la tête des Verts. Selon ces fans, les lacunes observées dans le positionnement, la gestion du ballon sous pression et les duels perdus confirment a posteriori les propos du technicien italien, d’autant plus que l’équipe n’a jamais été en mesure de rivaliser avec la Roja dans aucun domaine du jeu.









