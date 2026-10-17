« Nous avons clairement communiqué nos intentions. Manu est le numéro un et nous voulons augmenter le temps de jeu de Jonas », a déclaré Kompany samedi en début de soirée sur Sky lorsqu’on lui a demandé si Jonas Urbig pourrait prochainement remplacer Manuel Neuer comme gardien titulaire. L’entraîneur a ainsi clairement indiqué que le Bayern entendait toujours s’en tenir au plan initial.

Sa mise en œuvre « ne serait pas possible sans le leadership de Manu, ses qualités humaines et ses performances », a souligné Kompany en saluant Neuer. Le gardien de 40 ans, après ses erreurs lors de la prestation malheureuse à Augsbourg (2-2) la semaine dernière, avait fait l’objet de nombreuses critiques. En raison de problèmes au pied, Neuer a dû manquer le match nul 3-3 en Ligue des champions sur le terrain de Viking Stavanger en milieu de semaine et n’était toujours pas disponible contre Leipzig.

Urbig gardait donc à nouveau le but du FCB samedi, pour sa quatrième apparition de la saison. Était-il pour autant prêt à déloger durablement Neuer dès maintenant, ou allait-il plutôt rester une solide doublure jusqu’à la fin de la saison ? « Vous parlez maintenant d’une solide doublure, mais vous ne le disiez pas au début : c’est le fruit de notre travail », a fait remarquer Kompany. Il a rappelé qu’après l’arrivée d’Urbig en provenance de Cologne début 2025, le public se montrait nettement plus sceptique quant à la capacité du jeune gardien à marcher un jour sur les traces de Neuer.

FC Bayern : Vincent Kompany salue particulièrement la progression de Jonas Urbig

Cette évolution positive, qui a depuis permis à Urbig de devenir international allemand A, est principalement due à l’entraîneur des gardiens du Bayern, Michael Rechner, « à son équipe, ainsi qu’à Jonas, Manu et Ulle (Sven Ulreich, ndlr) », a souligné Kompany. « Beaucoup d’autres équipes aimeraient avoir ce que nous avons », a ajouté le Belge.

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On ignore encore si Neuer devra également manquer les prochains matches. Le contrat du gardien, plusieurs fois élu meilleur au monde, expire en tout cas à la fin de la saison, et une fin de carrière l’été prochain est jugée probable. Urbig devrait alors, comme prévu, devenir le nouveau numéro un du club le plus titré d’Allemagne. Son contrat court jusqu’en 2029.