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Kevin De Bruyne a dénoncé l’attitude des médias italiens, qui auraient créé un climat hostile pour sa famille sur fond de spéculations concernant son avenir à Naples. Le meneur de jeu belge s’est exprimé avant son retour très attendu à l’Etihad Stadium pour affronter son ancien club, Manchester City, en Ligue des champions.

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De Bruyne exaspéré par les rumeurs de transfert et les atteintes à sa vie privée

De Bruyne a exprimé sa profonde frustration face aux récents articles selon lesquels il pourrait quitter le stade Diego Armando Maradona lors du mercato de janvier . Lié à un transfert au PSV Eindhoven, le meneur de jeu expérimenté a profité de sa conférence de presse d’avant-match pour revenir sur une récente interview donnée par son épouse en Belgique. Selon lui, la presse italienne l’a délibérément déformée pour alimenter les rumeurs de départ.

« Honnêtement, je trouve toute cette histoire vraiment regrettable. Si vous allez lire l’article, ce que vous n’avez pas fait, vous comprendrez ce qu’elle a dit. J’étais en Belgique, puis beaucoup de choses ont été dites et il y a eu beaucoup de réactions négatives envers ma femme », a déclaré De Bruyne, cité par Football Italia. Il s’est particulièrement indigné de la publication de photos de son domicile : « J’ai vu des photos de ma maison dans la presse, ce qui n’est pas bien. Je sais que des journalistes en Italie ont créé cette situation et je ne sais pas pourquoi. Vous ne connaissez pas ma vie privée, vous n’avez pas le droit de commenter ma vie privée. C’était une situation désagréable pour ma femme et moi. »

Le meneur de jeu reste discret sur son avenir à Naples

De Bruyne est resté discret sur son avenir à long terme à Naples. Il reconnaît que, à l’approche de son 36e anniversaire, il a beaucoup de choses à prendre en compte concernant sa situation contractuelle actuelle . Malgré l’incertitude entourant sa prochaine décision, le milieu expérimenté assure qu’il reste pleinement déterminé à tout donner pour Naples. Plutôt que d’alimenter les spéculations, le Belge souligne que sa priorité immédiate est de maintenir son bon niveau de jeu et d’aider le club à traverser une saison exigeante.

« Je ne peux pas en dire beaucoup pour l’instant. Jusqu’ici, j’ai joué à 400 %. Je n’ai plus 20 ans, j’en ai presque 36, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Pour le moment, il n’y a pas grand-chose à dire. Je joue bien et j’essaie d’aider l’équipe à obtenir de bons résultats. Il y a eu beaucoup de défis cette année et il s’est passé beaucoup de choses », a-t-il expliqué.

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Un rôle qui évolue avant le retour à Manchester

Malgré les distractions en dehors du terrain, De Bruyne se dit satisfait de ses performances individuelles cette saison avec l’équipe de Massimiliano Allegri. Il souligne que son rôle sur le terrain continue d’évoluer à mesure qu’il s’adapte à différents systèmes et aux espaces qui s’offrent à lui. Le Belge insiste sur le fait que sa lecture du jeu reste sa plus grande force, quel que soit le poste auquel le staff l’aligne.

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« J’ai occupé beaucoup de rôles différents au cours de ma carrière, j’ai changé de poste à de nombreuses reprises. Votre rôle peut toujours changer dans le football. Je joue en fonction de ce que je ressens sur le terrain, des espaces que je vois et des endroits où je pense être le plus dangereux. J’ai le sentiment de bien jouer cette année, peu importe où je me trouve sur le terrain », a fait remarquer De Bruyne.

De Bruyne reste attaché à City malgré le verdict financier

La conférence de presse a également abordé l’annonce selon laquelle Manchester City a été reconnu coupable de plus de 100 infractions aux règles financières de la Premier League. De Bruyne, qui a passé dix années riches en trophées au club, dont six titres de champion, s’est empressé de défendre son ancien club et les liens qu’il y a noués. Il assure que les décisions judiciaires ne terniront ni l’image qu’il se fait du club ni les efforts qu’il a fournis sur le terrain.

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« C’est mon club, j’aime les propriétaires. Je n’ai que de l’affection pour ce club et cela ne changera jamais. Bien sûr, il y a des règles dans la vie. Je dirais que tout le monde joue à la limite. Pour ma part, je joue entre les lignes blanches, je me suis mesuré à d’autres joueurs et j’ai vécu beaucoup de choses avec mes équipes, avec les joueurs. C’est ce à quoi j’accorde le plus de valeur. Même plus tard dans ma carrière, je pense que le plus important sera les relations que j’ai nouées avec chacun et la façon dont on gère ces choses », a-t-il conclu.