« Vous n’avez pas à choisir » : Comment la FIFA révolutionne le soutien aux mères dans l’arbitrage de haut niveau

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Pendant des années, les arbitres féminines ont dû faire un choix difficile entre leurs ambitions sportives au plus haut niveau et le fait de fonder une famille. Mais une série d’initiatives de la FIFA leur permet désormais de ne plus sacrifier leur carrière pour devenir mères, et montre la voie vers un football de haut niveau plus inclusif.

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Lancement du projet sur la santé et la performance des femmes

Historiquement, les arbitres qui prenaient un congé maternité craignaient réellement de perdre la place qu’elles avaient durement acquise sur la scène internationale. Les conséquences physiques d’un accouchement, conjuguées aux exigences de condition physique du football de haut niveau, poussaient souvent ces femmes à planifier leurs grossesses en fonction du calendrier des grandes compétitions.

Pour y remédier, l’instance dirigeante du football mondial a lancé le projet sur la santé et la performance des femmes en 2026. Cette initiative renforce les dispositifs existants en proposant un accompagnement complet et personnalisé aux arbitres pendant leur grossesse et après leur accouchement. Elles bénéficient désormais de programmes d’entraînement adaptés, d’un suivi nutritionnel et de points réguliers sur leur bien-être avec les équipes chargées de leur préparation technique et physique.

Surtout, le programme garantit aux futures mères le maintien de leur statut sur la liste des arbitres internationales en activité. Après l’accouchement, elles disposent d’un calendrier structuré de retour sur les terrains, ainsi que d’un accompagnement consacré à leur sommeil et à leurs choix en matière d’alimentation de leur enfant. La rééducation physique progresse graduellement, d’exercices doux de mobilité et de rééducation du périnée jusqu’au travail de la condition aérobie, afin qu’elles soient prêtes à arbitrer sans subir de pression pour revenir prématurément.

Éliminer la pression d’un retour prématuré

Pour l’arbitre mauricienne Queency Victoire, interrompre sa carrière pour avoir son premier enfant en 2020 a immédiatement suscité des inquiétudes quant à son avenir professionnel. La nouvelle approche de la FIFA a toutefois apaisé ses craintes : elle a pu officier lors de la Coupe du monde féminine 2023 avant d’accueillir un deuxième enfant, puis de reprendre son drapeau d’arbitre assistante à la Coupe du monde féminine U-17 2026 au Maroc.

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« En tant que femme, on a peur de revenir. On ne sait pas comment cela va se passer, ce qui va arriver », a expliqué Victoire, précisant qu’elle avait été encouragée à revenir uniquement lorsqu’elle se sentirait prête. « On nous demande comment les choses se passent et ainsi de suite. À mon avis, le soutien que nous avons reçu de la FIFA nous a vraiment aidées. Mentalement, psychologiquement et physiquement, tout cela nous aide vraiment en tant que femmes arbitres. »

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L’arbitre canadienne Myriam Marcotte a elle aussi gagné en confiance sur le plan professionnel lorsqu’elle a été invitée à un prestigieux séminaire d’élite de la Concacaf au Costa Rica en février 2025, alors qu’elle était enceinte de sept mois. Elle est ensuite revenue sur les terrains pour officier lors de la Coupe du monde féminine U-20 2026 en Pologne.

« Le fait d’avoir été associée si vite à ce séminaire m’a fait penser : “D’accord, j’ai toujours ma chance. Je peux continuer à avancer” », a déclaré Marcotte. « Savoir qu’on ne va pas vous remplacer pendant votre absence, que les gens continuent de se soucier de vous et de vous inviter à des compétitions ou à des événements même si vous êtes enceinte. »

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Créer un environnement adapté aux familles pendant les tournois

L’initiative va bien au-delà de la rééducation physique et s’attaque aux difficultés pratiques liées aux déplacements vers les grandes compétitions lorsque l’on est parent. Bibiana Steinhaus-Webb, responsable de l’arbitrage féminin à la FIFA, défend une approche donnant la priorité à la famille : les arbitres ont la possibilité de venir aux événements internationaux avec une personne chargée de les accompagner, et bénéficient de conditions de voyage et d’hébergement adaptées aux familles.

« Nous comprenons que chaque grossesse est différente et, dans tous les cas, nous cherchons à leur apporter de la tranquillité d’esprit », a déclaré Steinhaus-Webb. Elle a également souligné l’effet considérable de la présence des familles au sein du groupe d’arbitres. « La présence des enfants lors des événements apporte une énergie vraiment positive au groupe. Leurs sourires sont contagieux et ils jouent un rôle essentiel dans la création de liens, qui se fait tellement plus facilement à travers leur regard. »

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L’arbitre australienne Lara Lee, qui a donné naissance à sa fille il y a deux ans et a récemment officié à la Coupe du monde féminine U-17 2026, estime que ce changement transforme la profession. « Les gens pourront peut-être avoir des enfants au moment qui leur convient, plutôt que de devoir attendre une période propice pour faire une pause dans leur carrière internationale entre deux cycles de Coupe du monde », a observé Lee. « Sans cela, ils risquent peut-être de ne jamais avoir d’enfant. Je pense donc qu’il est vraiment important de faire preuve d’ouverture, car cela offre davantage de possibilités. »

Cap sur l’Amérique du Sud

À l’approche rapide de la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil, l’objectif est désormais de faire en sorte que ces mesures se concrétisent lors du plus grand rendez-vous de la discipline. Victoire, Marcotte et Lee s’efforcent toutes trois de décrocher une place sur la liste définitive des arbitres retenues pour cette compétition en Amérique du Sud.

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Pour celles qui seront sélectionnées, la FIFA a déjà confirmé que des espaces dédiés au tirage du lait dans les stades et des salles calmes pour les mères allaitantes seront systématiquement prévus tout au long du tournoi de 2027. En définitive, en mettant fin au choix imposé entre vie de famille et football de haut niveau, l’instance dirigeante veille à conserver les arbitres les plus talentueuses du football mondial au sommet de leur carrière.