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Pendant des années, les arbitres femmes ont dû faire un choix difficile entre la poursuite de leurs ambitions au plus haut niveau et la fondation d’une famille. Mais une série d’initiatives de la FIFA leur permet désormais de ne plus sacrifier leur carrière pour devenir mères et ouvre la voie à une plus grande inclusion au plus haut niveau du football.

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Lancement du projet pour la santé et la performance des femmes

Historiquement, les arbitres qui prenaient un congé maternité craignaient réellement de perdre la place qu’elles avaient durement gagnée sur la scène internationale. Les conséquences physiques de l’accouchement, conjuguées aux exigences de condition physique du football de haut niveau, poussaient souvent les femmes à planifier leurs grossesses en fonction du calendrier des grandes compétitions.

Pour remédier à cette situation, l’instance dirigeante du football mondial a lancé le projet pour la santé et la performance des femmes en 2026. Cette initiative renforce les dispositifs existants en proposant un accompagnement complet et personnalisé tout au long de la grossesse d’une arbitre et après son accouchement. Les arbitres bénéficient désormais de programmes d’entraînement adaptés, d’un suivi nutritionnel et de bilans réguliers de leur bien-être avec les équipes chargées de leurs performances techniques et physiques.

Surtout, le programme garantit aux futures mères le maintien de leur statut sur la liste des arbitres internationales en activité. Après l’accouchement, un calendrier structuré de reprise leur est proposé, ainsi qu’un accompagnement adapté à leurs choix concernant le sommeil et l’alimentation de leur enfant. La rééducation physique progresse par étapes, d’exercices doux de mobilité et de travail du plancher pelvien jusqu’à la remise en forme aérobie, afin que les arbitres retrouvent la condition nécessaire pour officier sans subir de pression pour reprendre prématurément.

Éliminer la pression d’un retour prématuré

Pour l’arbitre mauricienne Queency Victoire, la perspective de s’arrêter pour avoir son premier enfant en 2020 a immédiatement suscité des inquiétudes quant à son avenir professionnel. La nouvelle approche de la FIFA a toutefois apaisé ses craintes : elle a pu officier lors de la Coupe du monde féminine 2023 avant d’accueillir un deuxième enfant, puis de reprendre son drapeau lors de la Coupe du monde féminine U-17 2026 au Maroc.

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« En tant que femme, on a peur de revenir. On ne sait pas comment ça va se passer, ce qui va arriver », a expliqué Victoire, précisant qu’elle avait été encouragée à reprendre uniquement lorsqu’elle s’en sentirait prête. « On nous demande comment les choses se passent et ainsi de suite. À mon avis, le soutien que nous avons reçu de la FIFA nous a donc vraiment aidées. Mentalement, psychologiquement et physiquement, tout cela nous aide vraiment en tant qu’arbitres. »

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L’arbitre canadienne Myriam Marcotte a elle aussi gagné en confiance sur le plan professionnel lorsqu’elle a été invitée à un prestigieux séminaire d’élite de la Concacaf au Costa Rica en février 2025, alors qu’elle était enceinte de sept mois. Elle a ensuite réussi son retour sur le terrain en officiant lors de la Coupe du monde féminine U-20 2026 en Pologne.

« Le fait d’avoir été si vite associée à ce séminaire m’a donné l’impression de me dire : ‹ D’accord, j’ai encore ma chance. Je peux poursuivre le processus ›, a déclaré Marcotte. Savoir qu’on ne sera pas remplacée pendant un certain temps d’absence, savoir que les gens se soucient toujours de vous et vous invitent à des compétitions ou à des événements même quand vous êtes enceinte. »

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Créer un environnement adapté aux familles lors des tournois

L’initiative va bien au-delà de la rééducation physique et s’attaque aux difficultés logistiques liées aux déplacements vers les grandes compétitions lorsqu’on est parent. Bibiana Steinhaus-Webb, responsable de l’arbitrage féminin à la FIFA, défend une approche qui donne la priorité à la famille. Elle garantit aux arbitres la possibilité d’emmener une personne pour les accompagner lors des événements internationaux, ainsi que des conditions de voyage et d’hébergement adaptées aux familles.

« Nous comprenons que chaque grossesse est différente et, dans tous les cas, nous cherchons à leur apporter de la sérénité », a déclaré Steinhaus-Webb. Elle a également souligné l’effet considérable de la présence des familles au sein du groupe des arbitres. « La présence des enfants lors des événements apporte une énergie vraiment positive au groupe. Leurs sourires sont contagieux et ils jouent un rôle essentiel dans la création de liens, qui se nouent bien plus facilement à travers leur regard. »

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L’arbitre australienne Lara Lee, qui a donné naissance à sa fille il y a deux ans et a récemment officié lors de la Coupe du monde féminine U-17 2026, estime que ce changement transforme la profession. « Les gens pourront peut-être avoir des enfants quand ce sera le bon moment pour eux, plutôt que d’attendre le créneau qui convient à la pause internationale nécessaire entre deux cycles de Coupe du monde, a observé Lee. En faisant cela, on risque de ne jamais avoir d’enfant. Je pense donc qu’il est vraiment important de faire preuve d’ouverture, car cela offre davantage de possibilités. »

Cap sur l’Amérique du Sud

Alors que la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil approche à grands pas, l’attention se porte désormais sur la mise en œuvre de ces politiques progressistes lors du plus grand rendez-vous de la discipline. Victoire, Marcotte et Lee s’efforcent toutes les trois de décrocher une place sur la liste définitive des arbitres retenues pour cette grande compétition sud-américaine.

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Pour celles qui seront sélectionnées, la FIFA a déjà confirmé que des espaces réservés pour tirer leur lait dans les stades et des salles calmes destinées aux mères qui allaitent seront prévus tout au long du tournoi de 2027. En définitive, en supprimant l’obligation de choisir entre famille et football de haut niveau, l’instance dirigeante veille à conserver les arbitres les plus talentueuses du football mondial au sommet de leur carrière.