« Vous m’avez tous ri au nez » : Luciano Spalletti réplique à ses détracteurs alors que la Juventus met fin à l’incroyable série européenne de l’AZ

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Luciano Spalletti s’est montré combatif après avoir mené la Juventus à une victoire difficile (2-1) sur le terrain de l’AZ Alkmaar en Ligue Europa. L’entraîneur de la Juventus en a profité pour répondre à ses détracteurs après ce résultat, qui a mis fin à la longue série d’invincibilité à domicile du club néerlandais en compétition européenne.

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Spalletti réclame du respect pour la Juventus

Malgré une liste de blessés qui s’allongeait, avec notamment Weston McKennie et Kenan Yildiz sur la touche, le géant italien est parvenu à mettre fin à l’incroyable série de 17 matches sans défaite à domicile de l’AZ en compétition européenne. La Juventus a fait preuve de combativité, mais son entraîneur estimait que les efforts de ses joueurs sur le terrain n’étaient pas reconnus à leur juste valeur. Spalletti tenait à souligner que, lorsque son équipe gagne, le public suppose souvent que l’adversaire était médiocre, plutôt que de reconnaître la qualité de l’organisation tactique et de son application par la Juventus pendant les 90 minutes de jeu.

L’entraîneur de la Juventus a particulièrement insisté sur le manque de respect dont auraient fait l’objet les équipes battues par la Juve au cours de cette campagne européenne. « Je suis très satisfait, parce que nous avons bien joué contre une équipe très forte. Je dois le dire, sinon je vais encore parler de NEC, qui compte 7 points et dont on disait que c’était une mauvaise équipe. Il faut donc revoir notre façon de reconnaître le mérite des autres. Quand on gagne, c’est parce que les autres sont faibles. Pourtant, ce soir, nous avons remporté un grand match et joué un très beau football », a-t-il déclaré à Sky Sport Italia.

Audace tactique et occasions manquées

Malgré ce résultat positif, Spalletti a reconnu que la fin de match avait été plus éprouvante qu’elle n’aurait dû l’être. Selon lui, ses joueurs auraient dû se mettre à l’abri plus tôt pour éviter une fin de rencontre tendue, au cours de laquelle les joueurs de l’AZ ont réduit l’écart. Le technicien italien a constaté que son équipe avait reculé trop bas, exposant inutilement sa défense à la pression adverse.

« Nous sommes restés là, nous ne ressortions plus et nous avons fini par encaisser un but. Si le match avait duré cinq minutes de plus, nous ne l’aurions pas emporté. Vu la manière dont nous l’avons mené, nous aurions dû marquer un troisième but. Mais aujourd’hui, nous sommes venus ici avec autorité, force, qualité et aussi courage. Le mérite n’en revient pas à une seule personne. Kolo [Muani], s’il parvient à trouver quelques solutions supplémentaires, trouve beaucoup d’espaces pour leur faire mal. Ce n’est que dans la dernière partie du match que nous avons un peu baissé de régime. Les entrants auraient pu leur faire davantage de mal, car ils en ont les qualités. Des joueurs comme [Jeremie] Boga et [Jeff] Ekhator auraient pu mieux relancer le jeu. Nous avons reculé trop bas et sommes restés un peu entre deux », a fait remarquer Spalletti.

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Un effort collectif salué

La prestation de Teun Koopmeiners face à son ancien club a beaucoup fait parler, mais Spalletti tenait à partager les éloges avec l’ensemble de son effectif. Il a notamment souligné les contributions défensives de Jhon Lucumi et Pierre Kalulu, tout en rappelant l’importance du jeu au pied du gardien moderne dans son dispositif tactique lorsque l’adversaire exerce une forte pression.

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« Je ne veux pas faire de distinctions, parce qu’il y a aussi ceux qui ont fait le travail de l’ombre et l’ont bien fait, comme Lucumi ou Kalulu. Ce sont tous des signes très positifs, mais ce qui compte, c’est d’être allés dans leur moitié de terrain en marquage individuel. Évidemment, cela comporte quelques risques », a-t-il expliqué. « Combien de fois a-t-on dit que le gardien devait seulement arrêter les tirs ? Au contraire, il doit savoir jouer avec ses pieds, parce que cela permet de neutraliser toute la pression que l’on subit. »

Force mentale et capacité à trancher

Au bout du compte, cette victoire s’est appuyée sur une force mentale qui, selon Spalletti, devient l’une des caractéristiques de cette Juventus. Il a répété que sa principale préoccupation était le manque de détermination de son équipe sur l’action du but de l’AZ, plutôt que le plan tactique lui-même, soulignant que l’hésitation était le pire ennemi sur le terrain.

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« Voilà ce qu’est cette victoire : avoir joué dans leur moitié de terrain. Il y a eu un excellent état d’esprit et une grande force mentale. La Juve me convainc quand elle affiche la bonne attitude. Ce qui m’inquiète, c’est la manière dont nous avons encaissé le but, parce que nous n’avons pas pris de décision. Ne pas décider est pire que prendre une mauvaise décision : on hésite et on laisse aux autres le temps de bien s’organiser. Ensuite, à la fin, il nous fallait quelques ballons à conserver devant, parce qu’ils exerçaient un contre-pressing féroce. Mais ce soir, nous avons disputé un très beau match et je suis content de chacun de mes joueurs, même de ceux qui sont restés sur le banc », a-t-il conclu.