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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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« Vous m’avez laissé tomber… » : Pelsa adresse des propos sévères aux joueurs uruguayens après leur élimination de la Coupe du monde

Uruguay vs Espagne
Uruguay
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M. Bielsa
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Espagne
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Argentine

L’avenir de l’entraîneur argentin reste flou.

La sélection uruguayenne a quitté la Coupe du monde 2026 sur une note très décevante, totalisant seulement deux points — deux matchs nuls contre l’Arabie saoudite et le Cap-Vert — avant de s’incliner face à l’Espagne.

Cette élimination a provoqué des remous en Uruguay, où le sélectionneur argentin, déjà au cœur de rumeurs concernant des frictions avec certains de ses joueurs, se retrouve sous le feu des projecteurs.

Selon ESPN, le technicien a réuni son groupe dans le vestiaire pour un débriefing immédiat après l’élimination.

Selon le journal Mundo Deportivo, ses propos, principalement adressés aux joueurs expérimentés, étaient durs : « Je quitte la Coupe du monde triste parce que vous m’avez laissé tomber. »

Cet épisode intervient à un moment particulièrement délicat pour le technicien argentin, dont l’avenir à la tête de la Celeste reste totalement incertain.

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Il a d’ailleurs accentué ce sentiment lors de sa conférence de presse d’adieu, affirmant : « Comment mon passage ici restera-t-il dans les mémoires ? Comme une période qui n’a rien donné. »


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