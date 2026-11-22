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Antony s’est accroché avec des supporters du Séville FC après le coup de sifflet final. Kike Salas avait égalisé dans le temps additionnel pour arracher le nul (1-1) dans El Gran Derbi. Les déclarations tendues de Kike Salas et de Lucien Agoume après le match ont ajouté à l’intensité d’un après-midi électrique à Nervion.

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Antony interpelle le public après le dénouement du derby

Antony s’est retrouvé au centre de l’attention après le coup de sifflet final du premier El Gran Derbi de la saison, conclu sur un nul électrique (1-1) entre le Séville FC et le Real Betis au stade Ramon Sanchez Pizjuan. Il avait donné l’avantage au Real Betis au début de la seconde période d’une frappe déviée, avant que Kike Salas, formé au club, n’égalise dans le temps additionnel pour offrir un point au Séville FC.

Pris pour cible par les supporters locaux tout au long du match, Antony s’est tourné vers les tribunes après le coup de sifflet final. Dans une vidéo publiée par DAZN, on l’entend crier : « Vous êtes tellement nuls. Vous êtes vraiment mauvais ! »

Bartra et Agoume s’opposent sur l’incident impliquant Kike Salas

Au micro de Teledeporte après l’égalisation, le défenseur du Real Betis Marc Bartra a critiqué l’arbitrage, affirmant que le but avait été « inscrit par un joueur qui aurait dû être expulsé » après une intervention précédente impliquant Isco. Le milieu du Séville FC Lucien Agoume lui a répondu en zone mixte, selon Diario de Sevilla, et a critiqué les décisions de l’arbitre Sanchez Martinez à Nervion.

« Pourquoi Kike Salas a-t-il été expulsé ? Pourtant, l’arbitre a sifflé une faute sur Isco. Qu’ils continuent de se plaindre, cela ne nous intéresse pas », a déclaré Agoume. « Je ne pense pas qu’il ait été juste envers l’une ou l’autre équipe, mais encore moins envers nous : il a sifflé des fautes légères. Il m’a donné un carton jaune parce qu’il disait que je faisais des gestes, et c’est pour cela qu’il m’a averti après 15 minutes dans le derby. »

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Une égalisation tardive conclut un derby sévillan intense

À domicile, le Séville FC s’est créé la plupart des occasions. Plusieurs têtes et frappes sont passées à côté ou ont été contrées, avant que Gabriel Suazo ne touche le poteau à la 83e minute et que Kike Salas ne marque d’un tir lointain à la première minute du temps additionnel. Au micro de Sevilla FC+, Kike Salas a exprimé des sentiments mitigés après le coup de sifflet final.

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« Au bout du compte, ce but est une petite récompense pour l’excellent travail de l’équipe, surtout en première période, où nous les avons dominés et nous nous sommes créé beaucoup d’occasions », a déclaré Kike Salas. « Nous ne pouvons pas repartir satisfaits. Je pense que nous sommes entrés sur le terrain avec la volonté de gagner dès le début, et cela s’est vu, mais parfois le ballon ne veut tout simplement pas rentrer. Je retiens le travail et les sacrifices de l’équipe, ainsi que les supporters, qui nous ont encouragés quand nos forces commençaient à décliner et tout au long de la semaine. »

Place désormais aux échéances européennes après un derby intense

Agoume a défendu la prestation du Séville FC malgré le partage des points : « Tout le monde a vu que nous avons pris le dessus sur notre adversaire, que nous nous sommes créé plus d’occasions et que, pendant la majeure partie du match, nous avons été supérieurs et méritions la victoire. »

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Le premier derby de la saison s’étant achevé sur un nul, l’attention se tourne désormais vers les prochaines rencontres européennes, notamment le déplacement du Real Betis à Bratislava en Ligue des champions.