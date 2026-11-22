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Antony s'en est pris aux supporters du Sevilla FC après le coup de sifflet final, à la suite de l'égalisation de Kike Salas dans le temps additionnel, qui a scellé le nul 1-1 dans El Gran Derbi. Les déclarations tendues de Kike Salas et de Lucien Agoume après le match ont ajouté à l'intensité d'un après-midi bouillant à Nervion.

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Antony interpelle le public après le dénouement tardif du derby

Antony s'est retrouvé au centre de l'attention après le coup de sifflet final du premier El Gran Derbi de la saison, conclu sur un nul bouillant (1-1) entre le Sevilla FC et le Real Betis à l'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Antony a ouvert le score au début de la seconde période d'une frappe déviée, avant que Kike Salas, formé au club, n'égalise dans le temps additionnel pour arracher un point au Sevilla FC.

Pris pour cible par les supporters locaux tout au long du match, Antony s'est tourné vers les tribunes après le coup de sifflet final et a crié : « Vous êtes tellement mauvais. Vous êtes vraiment nuls ! »

Salas et Agoume réagissent au nul tendu à Nervion

Le Sevilla FC s'est créé la majorité des occasions à l'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Kike Salas a vu sa tête passer à côté en première période, avant que sa frappe à ras de terre dans le temps additionnel ne trompe Alvaro Valles. Au micro de Sevilla FC+, le buteur est revenu sur un après-midi au goût doux-amer.

« Au final, ce but est une petite récompense pour le gros travail de l'équipe, surtout en première période, où nous avons dominé et créé beaucoup d'occasions, a déclaré Kike Salas. Nous ne pouvons pas être satisfaits. Je pense que nous sommes entrés sur le terrain dès le début avec la volonté de gagner, et cela s'est vu, mais parfois, le ballon ne veut tout simplement pas entrer. »

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Agoume balaie les critiques concernant Kike Salas

Selon Diario de Sevilla, le milieu de terrain Lucien Agoume a balayé les critiques du défenseur du Real Betis Marc Bartra, qui s'est demandé pourquoi Kike Salas était resté sur le terrain après un incident survenu plus tôt avec Isco et a critiqué l'arbitrage de Sanchez Martinez lors du derby.

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« Pourquoi Kike Salas a-t-il été expulsé ? Pourtant, l'arbitre a sifflé une faute sur Isco. Qu'ils continuent à se plaindre, ça ne nous intéresse pas, a déclaré Agoume. Je ne pense pas qu'il ait été juste envers l'une ou l'autre équipe, mais surtout envers nous : il a sifflé des fautes légères. Il m'a donné un carton jaune parce qu'il disait que je faisais des gestes, et c'est pour ça qu'il m'a averti après 15 minutes dans le derby. Tout le monde a vu que nous avons dominé notre adversaire, que nous nous sommes créé plus d'occasions et que, pendant la majeure partie du match, nous avons été supérieurs et méritions la victoire. »

Place à l'Europe après un derby âprement disputé

Alors que le Sevilla FC peut retenir sa persévérance en fin de match et le soutien de son public, Kike Salas a ajouté : « Je retiens le travail et les sacrifices de l'équipe, ainsi que les supporters, qui nous ont encouragés quand nos forces commençaient à décliner, et tout au long de la semaine. »

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Les deux équipes se tournent désormais vers leurs prochains matches, le Real Betis devant disputer sa prochaine rencontre de Ligue des champions à Bratislava.