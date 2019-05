"Vous devez choisir comment vous voulez jouer et Barcelone n’a pas encore décidé", estime Puel

Claude Puel pense que Barcelone doit faire un choix dans sa façon de jouer. Et à l'heure actuelle, la décision n'a pas été prise.

Barcelone n'a pas connu une fin de saison glorieuse, même si il a lutté pour les titres jusqu'au bout. Humilié à Anfield (4-0) en demi-finale retour de la , le club catalan a aussi connu un revers contre Valence, en finale de la (2-1).

Même s'il a pu remporter la grâce à un Lionel Messi omniprésent, le club connaît un problème identitaire selon Claude Puel. L'ancien coach de Leicester a évoqué ce thème dans un entretien accordé à El Pais.

"Le problème du Barça dans les grands matches est que nous voyons deux ou trois joueurs qui ne défendent pas. Avec Guardiola, ils ont fait des efforts pour récupérer le ballon, comme le fait maintenant City. Maintenant, ils reculent et défendent avec huit ou neuf et Messi et Suarez ne reviennent pas. Ils ne peuvent pas faire 70 mètres à fond pour des couvertures. Cela se traduit par des difficultés. Ils ont perdu l’agressivité pour récupérer le ballon et cela implique qu’ils s’ouvrent, laissent des espaces et s’expriment physiquement sans aucune qualité. Sans continuité de position dans le camp opposé, vous devez aller et revenir sur de longues distances et Messi perd la connexion avec le jeu.

Le Barça a besoin que Messi intervienne plus fréquemment. Parce que lorsque vous vous placez pour défendre en bloc bas, vous devez défendre avec onze joueurs. Avec huit, vous ne pouvez pas. Vous devez choisir comment vous voulez jouer et Barcelone n’a pas encore décidé. Cette façon d'aborder les matches est suffisante pour la , mais elle est problématique contre les équipes qui jouent à un rythme rapide. était supérieur au Barça à l'aller et au retour. C'est Messi qui a fait la différence au Camp Nou. Rien de plus. À Anfield, ils n’ont pas réussi à avoir le ballon en seconde période et physiquement, ils ont explosé. L'effondrement était essentiellement physique" , a-t-il indiqué.