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1860 Munich : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs du TSV en direct à la télévision et en streaming ?

1860 Munich
3. Liga

Le club historique du TSV 1860 Munich continue de fasciner les amateurs de football. Outre leurs matchs de championnat en 3e division, les joueurs de Giesing sont également souvent présents en Coupe d'Allemagne. Sur SPOX, vous trouverez toutes les informations concernant la retransmission des matchs des Löwen.

Le TSV 1860 Munich, l’un des clubs les plus traditionnels du football allemand, peut se prévaloir d’un long passé en Bundesliga. Après une période de déclin sportif, les « Lions de Munich » évoluent désormais en 3e division, mais continuent de jouir d’un grand rayonnement, notamment grâce à leur emplacement, avec le stade légendaire de Giesing, et à un public exceptionnellement fidèle.

Pour savoir quelle chaîne diffuse les matchs des « Soixante », rendez-vous sur SPOX.

Retrouvez toutes les informations sur la diffusion des rencontres du TSV 1860 Munich en un coup d’œil : qui diffuse les matchs des Lions en direct à la télévision et en streaming ?

Suivre le 1860 Munich en 3e division à la télévision et en streaming

Les Lions de Munich, qui évoluent en 3e division depuis plusieurs saisons, sont également concernés par ces modalités de diffusion. Côté droits télé, la compétition est diffusée sur MagentaSport jusqu’à la saison 2026/27 incluse ; le service de streaming de Telekom retransmet en effet l’intégralité des rencontres.

Abonnez-vous dès maintenant à MagentaSport, à partir de 7,95 € par mois.

En outre, plusieurs rencontres sélectionnées de la 3e division sont retransmises sur les chaînes de télévision publiques régionales. Pour les matchs à domicile des Löwen de Munich, c’est la chaîne bavaroise Bayrische Rundfunk (BR) qui assure la diffusion en direct. En revanche, les rencontres à l’extérieur sont généralement confiées à d’autres antennes régionales. Toutes les informations utiles sont disponibles sur les sites officiels de ces chaînes.

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3. Liga
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Pour regarder les matchs où que vous soyez dans le monde, utilisez NordVPN.

1860 Munich : toutes les infos sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du TSV en direct à la télévision et en streaming ? Le club en bref.

Fondation17 mai 1860
Titres de champion1
Victoires en Coupe2
Titres en Ligue des champions/
Joueur le plus capéManfred Wagner (328 matchs)
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