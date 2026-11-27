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L’entraîneur de Bournemouth, Marco Rose, croit aux ambitions de son équipe en Ligue Europa après une remontée à dix contre le Celta Vigo, synonyme d’une 10e victoire consécutive jeudi, un record pour le club. Malgré l’expulsion rapide de Bafode Diakite, Bournemouth s’est imposé 2-1 en Espagne et a conservé son bilan parfait pour sa première campagne européenne.

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Bournemouth surprend le Celta en Espagne

Bournemouth a surmonté un retard à la pause et une expulsion pour prolonger sa série de victoires en Espagne . Iago Aspas avait donné l’avantage au Celta d’une frappe enroulée avant que Bafode Diakite ne soit expulsé à la 23e minute après intervention de la VAR, pour avoir touché Couhaib Driouech haut sur la cheville. En seconde période, les buts d’Alvaro Rodriguez et du remplaçant Rayan ont renversé le match, tandis que trois réalisations du Celta ont été annulées pour hors-jeu.

Rose ose rêver d’un trophée européen

Ce spectaculaire retournement de situation a laissé Bournemouth en tête du classement de la Ligue Europa avec cinq victoires en cinq matches. Le club est devenu seulement la troisième équipe à remporter ses cinq premiers matches dans une grande compétition européenne, après Nuremberg en 1961-1962 et Ararat en 1972-1973. Avant même le coup d’envoi, le superordinateur d’Opta le plaçait parmi les favoris du tournoi, avec 26 % de chances de remporter le titre. Rose a refusé de tempérer les attentes.

Interrogé par TNT Sports, Rose a déclaré : « Vous avez toujours le droit de rêver. Quand on participe à une compétition comme celle-ci, on veut aller le plus loin possible, mais on sait qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir, avec de nombreux matches. »

« Maintenant, l’objectif est de finir parmi les huit premiers pour éviter des matches supplémentaires, puisque nous sommes un club de Premier League. Ensuite, nous verrons, étape par étape. Dans notre situation, il est bon de rester humbles et de travailler dur. »

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Un redressement remarquable sous la direction de l’entraîneur allemand

Grâce à son succès de jeudi, Bournemouth est devenu la première équipe de Premier League, toutes compétitions confondues, à s’imposer après avoir été menée à la mi-temps en jouant à dix depuis la victoire de Liverpool contre Newcastle United en août 2023. Rose avait pourtant procédé à huit changements par rapport au précédent match de championnat. Son équipe s’est néanmoins améliorée après l’expulsion, avec sept tirs en seconde période contre trois avant la pause.

Le match a basculé lorsque Rodriguez a repris de la tête un centre rentrant d’Amine Adli. Deux autres remplaçants, Adrien Truffert et Marcus Tavernier, ont ensuite combiné pour offrir le but de la victoire à Rayan. Ce succès couronne le redressement extraordinaire de l’équipe depuis l’arrivée du successeur d’Andoni Iraola. Après une défaite 5-1 contre Chelsea le 10 octobre, Bournemouth se trouvait juste au-dessus de la zone de relégation, sans victoire en championnat. Le club a depuis enchaîné 10 succès, en marquant au moins deux buts à chaque match.

Un déplacement à Fulham dès dimanche

Rose doit désormais préparer rapidement le prochain rendez-vous : Bournemouth, cinquième, se déplace à Fulham dimanche en Premier League. À seulement quatre points de la deuxième place, le club voudra prolonger sa dynamique en championnat. Une nouvelle victoire dans l’ouest de Londres maintiendrait sa remarquable série tout en allégeant la pression liée à l’enchaînement des matches européens et nationaux.