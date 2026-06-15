Johan Derksen a critiqué la gestion des remplacements du sélectionneur Ronald Koeman. Le sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise a essuyé de nombreuses critiques après le match nul contre le Japon. Dans le podcast « Groeten uit Grolloo », Derksen a indiqué qu’il aurait lui aussi fait un autre choix.

Selon lui, Wout Weghorst aurait dû être aligné plutôt que Memphis Depay, entré à la 70^e minute à la place de Donyell Malen.

Selon l’analyste, les Oranje ont peiné à percer le verrou défensif japonais et il estime que l’avant-centre de l’Ajax aurait pu davantage forcer le jeu. « À un moment donné, on joue un match très difficile contre le Japon. Ils n’arrivaient pas à percer par le sol. Du coup, on se retrouve avec un match soporifique », analyse Derksen.

« On a fait venir Wout Weghorst pour forcer le jeu, mais on ne le fait pas entrer au moment où il le faudrait », poursuit Derksen, soulignant que Memphis, inactif depuis plusieurs mois, a perdu toute vitesse.

« On fait venir Weghorst pour une seule raison : si on n’arrive pas à percer, on peut forcer le jeu et envoyer des ballons devant le but. Il faut alors qu’ils les reprennent de la tête à la force brute. C’était le match idéal pour ça. Le remplacement de Memphis n’avait absolument aucun sens. »

Pour Derksen, Koeman a donc commis une erreur d’appréciation : « C’est son rôle dans cette affaire qui a conduit au match nul », assène-t-il.

Weghorst est finalement resté sur le banc tout au long de la rencontre, tandis que l’autre avant-centre, Brian Brobbey, a fait son entrée en jeu dans les dernières minutes.