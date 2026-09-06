Paul Ince, la légende de Manchester United, a critiqué la dépense de 155 millions de livres sterling engagée par le club pour trois joueurs au milieu de terrain lors du mercato estival, affirmant que le club possède déjà un joueur capable d'occuper un rôle central à ce poste, mais qu'il a besoin de faire preuve de davantage d'audace et de prise de risque.

Manchester United a recruté Carlos Baleba pour 70 millions de livres sterling, Andre Santos pour 50 millions et Youri Tielemans pour 35 millions, tandis que Baleba ne pourra pas jouer avec l'équipe avant le mois d'octobre, à l'issue de la trêve internationale.

Ince estime que le club aurait pu orienter une partie de cet argent vers d'autres postes, au lieu de renforcer le milieu de terrain de cette manière.

Il a déclaré dans des propos rapportés par le journal Mirror : « Je ne comprends pas pourquoi United a recruté Santos et Baleba à ce prix, alors qu'il a déjà Mainoo. »

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Il a ajouté : « J'ai eu le sentiment que l'argent aurait pu être dépensé au poste de latéral ou d'attaquant peut-être, pour se battre pour l'une des trois premières places. »

Dans le même temps, Ince a exhorté Kobbie Mainoo à montrer un impact plus important, après avoir reçu de larges éloges à la suite de sa participation à la victoire face à Ipswich Town 5-2.

Il a déclaré : « Avec tout le respect que je dois à Ipswich, s'il vient à United et joue un football ouvert, je pourrais encore livrer un bon match face à lui. Il est évident que Kobbie doit faire cela chaque semaine. »

Il a poursuivi : « Je veux voir un joueur qui contrôle le match, et non quelqu'un qui reçoit le ballon et le passe simplement latéralement, ou l'envoie à Bruno Fernandes. Je veux le voir avancer avec le ballon et jouer les une-deux. »

Ince a insisté sur la nécessité pour Mainoo de devenir plus audacieux devant le but, et a déclaré : « Combien de frappes tente-t-il par match ? Quand je jouais, je m'assurais de frapper 3 ou 4 fois par match, et il occupe fondamentalement le même rôle que celui que j'occupais. »

Il a ajouté : « Mainoo a davantage à offrir que simplement passer et laisser Bruno Fernandes et Matheus Cunha faire leur travail. Il peut apporter beaucoup, frapper davantage au but et avancer avec le ballon. Il a deux bons pieds, et tout ce potentiel qu'il possède, il a besoin de le montrer davantage. »

Ince a conclu son message à Mainoo en disant : « Tu dois croire en l'étendue de tes capacités, et ne pas te réfugier dans un jeu sécuritaire. Il peut devenir un très bon joueur. »

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