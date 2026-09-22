La chaîne officielle du Real Madrid a répondu à l'Atlético de Madrid par une longue vidéo, qui a constitué une réplique directe et virulente au communiqué du club madrilène après le derby, ainsi qu'aux déclarations de Diego Simeone concernant la prestation de l'arbitre.

Selon le journal « AS », la vidéo, qui s'est étendue sur près de 4 minutes, a passé en revue une série de tweets, de communiqués, d'images et de séquences d'archives, dans le but de répondre aux critiques de l'Atlético de Madrid à l'égard de l'arbitrage et de rappeler à ses supporters et à ses joueurs les prises de position antérieures du club envers les arbitres.

La chaîne du Real Madrid a ouvert la vidéo par la phrase : « La mémoire est courte ; ils réclament le respect des arbitres, mais seulement parfois », avant de commencer à diffuser un ensemble de déclarations et de prises de position antérieures.

Parmi les éléments les plus marquants cités par la vidéo figurent les déclarations de Simeone, dans lesquelles il a qualifié le championnat d'Espagne d'« organisé de manière dangereuse pour le Real Madrid », ainsi qu'un communiqué antérieur d'Enrique Cerezo ou de Gil Marín, où l'on pouvait lire : « Quiconque observe la chose de l'extérieur peut voir que la même chose se produit depuis une décennie, le système est ainsi, et nous nous y sommes habitués ».

La vidéo a ajouté, dans un message adressé à l'Atlético de Madrid : « Maintenant ils réclament le respect, mais si ce qu'ils voient ne leur plaît pas, un communiqué est publié aussitôt ».

La chaîne du Real Madrid est ensuite passée à un survol de prises de position et d'images de matches antérieurs, accompagné du commentaire : « Le respect ne semblait pas si important ici ; vous demandez le respect, mais vous vous comportez de cette manière avec les arbitres pendant les matches ».

À lire aussi :

Méritée ou sévère ? Un expert en arbitrage dévoile à Kooora son avis sur la sanction infligée à l'arbitre du derby de Madrid

La vidéo a diffusé de vieilles images de Simeone tapotant la tête d'un arbitre assistant, ainsi qu'une scène où il est intervenu auprès de l'arbitre lors d'une discussion houleuse, de même que l'épisode où Arda Turan a lancé sa chaussure en direction d'un arbitre assistant, et d'autres séquences.

La vidéo a poursuivi : « Des communiqués qui remettent en question les décisions arbitrales. Vous demandez le respect, mais vous publiez des tweets quand ce qui se passe ne vous plaît pas. Le respect disparaît quand les choses tournent mal. Si vous en profitez, vous respectez, et si vous en pâtissez, la chose devient différente ».

La chaîne du Real Madrid a cité, dans ce contexte, un tweet antérieur de l'Atlético de Madrid où l'on pouvait lire : « Retweetez si vous voulez que les règlements soient appliqués de manière égale à tous ».

En conclusion de la vidéo, la chaîne du Real Madrid a déclaré : « La mémoire est courte. Maintenant, nous ne pouvons pas parler des arbitres, mais eux le peuvent. Maintenant ils réclament le respect, mais seulement parfois ».

La vidéo a également fait référence à l'ancien arbitre Juan Manuel González Manuel Díaz, connu sous le nom de Manzano, comme étant « celui qui était entraîneur », en allusion à son lien antérieur avec le club, avant qu'il n'assume actuellement la responsabilité de la désignation des arbitres.

Regardez la vidéo de la chaîne du Real Madrid ici

La vidéo diffusée par la chaîne du Real Madrid a constitué une réplique cinglante à l'Atlético de Madrid, sur fond d'escalade entre les deux clubs après le derby, qui a été marqué par des critiques réciproques au sujet des décisions arbitrales.

Alors que José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a ouvert le feu sur l'arbitre du match, Diego Simeone, l'entraîneur des Rojiblancos, lui a demandé de faire preuve de respect envers les arbitres.

Fran Soto, le président de la commission des arbitres espagnole, a lui aussi demandé aux entraîneurs de faire preuve de respect envers tous les arbitres de la Liga.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

