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L'entraîneur italien du Brésil, Carlo Ancelotti, a répondu à la légende de la Samba, Romario, qui avait réclamé son limogeage après la défaite face au Japon sur le score de 3-2, lors du match amical qui a opposé les deux sélections dans la ville de Singapour.

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Romário a estimé que le sélectionneur n'avait pas encore fourni la preuve de sa capacité à diriger la Seleção, malgré son palmarès bien rempli en club.

Les déclarations de Romário sont intervenues via son compte officiel sur le réseau « Instagram », où il a adressé des critiques directes à Ancelotti, considérant que sa grande carrière d'entraîneur ne suffit pas à justifier la poursuite de l'expérience actuelle.

Interrogé sur les critiques de l'ancien attaquant de la sélection brésilienne, Ancelotti a répondu en espagnol, selon le journal « Marca » : « C'est la liberté d'expression, et dans un pays démocratique, chacun a le droit d'exprimer son opinion. »

Il a poursuivi : « Romário a exprimé son opinion, et chacun a le droit de dire ce qu'il veut, que ce soit juste ou faux. La vérité, c'est que Romário parle beaucoup, et c'est son droit. »

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Ancelotti a ajouté, en conférence de presse : « C'est un nouveau travail, et je suis satisfait de ce que nous faisons, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Je dois faire davantage, et je le ferai. Je suis heureux d'être ici, heureux d'être avec la sélection, et je dois progresser. »

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Il a ajouté : « Je dois faire davantage pour que l'équipe redevienne compétitive. Nous n'avons pas été compétitifs pendant longtemps. Je suis heureux d'être ici, et je veux faire davantage pour faire de cette équipe la plus compétitive du monde. »

Le sélectionneur a minimisé l'importance de la défaite face au Japon en déclarant : « Il est évident que c'est une période d'expérimentation. Nous essayons de nouveaux joueurs, à commencer par Gabriel Bontempo, André et Jonathan Jesus... Ce sont des évaluations très positives, sans citer de noms. »

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Il a enchaîné : « Nous espérons toujours livrer une bonne performance, mais il est impossible d'expérimenter, d'effectuer des changements et de préparer l'équipe en même temps. Nous croyons tous que l'équipe est sur la bonne voie. Nous poursuivons avec une grande confiance sur ce chemin, et nous affronterons un véritable test face à Singapour. »

Le technicien italien a ajouté : « Maintenant, nous devons évaluer nos points forts et nos points faibles. Certains aspects face au Japon ont montré que nous avons besoin de développer notre performance défensive plus que l'offensive. Mais nous sommes sur la bonne voie pour avoir une sélection nationale très forte à l'avenir. »

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Romário critique Ancelotti

Rappelons que Romário a déclaré que le technicien italien était l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, mais qu'il avait atteint ce statut au niveau des clubs, tandis qu'il n'a pas encore montré avec la sélection brésilienne le niveau attendu de lui.

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Romário ne s'est pas contenté d'attaquer le directeur technique, il a également adressé ses critiques au président de la Confédération brésilienne de football, lui demandant d'intervenir et de prendre une décision décisive.

Il a adressé un message au ton très ferme au président de la Confédération, Samir Xaud, l'appelant à faire preuve de courage et à mettre fin au contrat avec Ancelotti, avertissant que la poursuite de la situation actuelle pourrait exposer la sélection à de nouveaux échecs.

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Romário a déclaré que le maillot de la sélection brésilienne ne devait pas faire l'objet d'expériences ou de décisions non réfléchies, soulignant que les supporters avaient déjà souffert de résultats décevants.

Il a ajouté que son pays ne pouvait se permettre de perdre une nouvelle chance en Coupe du monde, demandant à Ancelotti de revenir entraîner des clubs s'il voulait poursuivre sa carrière, plutôt que de continuer à diriger la sélection nationale.