Le vote du journaliste espagnol ayant participé à la désignation du lauréat du Ballon d'Or a suscité une polémique notable, après qu'il a placé le Français Kylian Mbappé en première position, devant son compatriote Lamine Yamal, malgré la lutte pour un trophée finalement remporté par l'Anglais Harry Kane, lequel s'est contenté de la troisième place dans les choix du journaliste espagnol.

Le vote du journaliste espagnol s'est présenté comme suit : Mbappé en première position, Yamal deuxième, puis Kane troisième, un classement qui soulève des interrogations quant à ses préférences, d'autant qu'il n'a accordé la tête du classement à aucun joueur espagnol, malgré la présence de noms tels que Yamal, Rodri et Ferran Torres parmi les nominés.

Ce classement relance le débat sur les critères du vote et sur l'influence des appartenances footballistiques dans les choix des journalistes, surtout avec l'absence d'un joueur espagnol en tête.

Mais ce vote révèle-t-il un penchant du journaliste espagnol pour le Real Madrid ? D'autant qu'il n'a pas placé la star du Barça en premier, et qu'il a hissé en tête Kylian Mbappé, la star du Real Madrid.