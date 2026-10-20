L'ancien gardien de but du Paris Saint-Germain a vécu des instants de terreur, après que son domicile a été la cible d'un cambriolage à main armée qualifié de « violent ».

L'émission « Vamos a ver » a rapporté que cinq hommes cagoulés ont pris d'assaut la maison dans laquelle vivent le couple formé par Sergio Rico, ancien gardien du PSG, et Alba Silva,

avec leurs deux enfants, dans un quartier résidentiel huppé en périphérie de Séville, vers 22h00 hier soir, lundi.

Le cambriolage à main armée s'est produit alors que le footballeur, son épouse et leurs deux jeunes enfants, Carla et Sergio, respectivement âgés de deux ans et de 4 mois, ainsi que la mère de son épouse étaient en train de dîner.

Étant donné que le couple résidait dans un complexe résidentiel entouré d'un mur d'enceinte et doté d'une surveillance privée, ils n'avaient pas activé les systèmes d'alarme, car l'heure était précoce et ils étaient encore en train de dîner.

C'est pourquoi il est probable que les cinq agresseurs, qui se couvraient le visage et portaient des gants, et qui pourraient appartenir à un gang criminel organisé, soient entrés dans leur domicile par la porte d'entrée.

De son côté, le site « Foot Mercato » a affirmé, citant des médias espagnols, que les cambrioleurs, qui ont fait preuve d'une extrême violence, ne se sont pas contentés de saccager tout ce qui se trouvait sur leur passage, mais ont, outre le vol de divers objets de valeur — tels que bijoux, montres et argent liquide —, frappé et bâillonné les occupants, transformant une soirée paisible en le pire cauchemar de leur vie.

Il convient de rappeler que Rico est sans club depuis son départ d'Al-Gharafa, au Qatar, l'été dernier.