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Voir RSC Anderlecht - RB Salzbourg en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Anderlecht vs Salzburg
Anderlecht
Salzburg
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En Ligue Europa, le RSC Anderlecht affronte le RB Salzbourg. Mais quelle chaîne diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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RSC Anderlecht - RB Salzbourg : heure du coup d’envoi

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Le match entre le RSC Anderlecht et le RB Salzbourg débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

RSC Anderlecht - RB Salzbourg : qui diffuse le match à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match entre le RSC Anderlecht et le RB Salzbourg sera diffusé en direct sur RTL+. Retrouvez ci-dessous toutes les options de diffusion disponibles.

Les faits marquants de la semaine : où en sont le RSC Anderlecht et le RB Salzbourg ?

Le RSC Anderlecht aborde ce match avec un bilan de deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier succès est une victoire 4-1 contre le KVC Westerlo, mais il avait auparavant subi une lourde défaite 0-4 face au KAA Gand. En Ligue Europa, une victoire 3-0 contre Bialystok s’ajoute à deux défaites. Au total, Anderlecht a inscrit neuf buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Le RB Salzbourg affiche une belle forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par un large succès 5-1 contre l’Austria Lustenau. En Bundesliga, Salzbourg reste sur trois matches consécutifs sans défaite ; en Ligue Europa, il a fait match nul 2-2 contre le NK Celje. Au total, Salzbourg a marqué 15 buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

AND

AND - Forme

DZG
D1-0
BEE
D2-1
JAG
V0-3
GNT
D4-0
WES
V4-1
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SAL

SAL - Forme

ALT
V3-0
CEL
N2-2
LAS
V1-3
SCB
V2-3
LUS
V5-1
But marqué (encaissé)
16/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

RSC Anderlecht - RB Salzbourg : compositions d’équipe

Anderlecht vs Salzburg Équipes probables

Entraineur

  • V. Bruno

RSC Anderlecht - RB Salzbourg : forme récente

AND

AND - Forme

DZG
D1-0
BEE
D2-1
JAG
V0-3
GNT
D4-0
WES
V4-1
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SAL

SAL - Forme

ALT
V3-0
CEL
N2-2
LAS
V1-3
SCB
V2-3
LUS
V5-1
But marqué (encaissé)
16/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

RSC Anderlecht - RB Salzbourg : bilan des confrontations directes

Face à face

AnderlechtNulSalzburg
0
0
2
Jeux d'amitié des clubs
Salzburg badge
Salzburg
SAL
4
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Salzburg badge
Salzburg
SAL
2
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
0
FDM
1Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts1/2
Les deux équipes ont marqué1/2

RSC Anderlecht - RB Salzbourg : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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