Comment regarder Orléans - Thionville Lusitanos avec un VPN

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France DAZN

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Présentation du match

Ligue 3 - Journée 13 23 nov. 2026 - 14:45

Orléans reçoit Thionville Lusitanos pour un match de championnat de Ligue 3 entre deux équipes de milieu de tableau en quête d’un nouvel élan.

Ces dernières semaines, les deux clubs ont dû jongler entre championnat et Coupe de France, et tous deux abordent cette rencontre après s’être qualifiés en Coupe.

Orléans est difficile à cerner ces derniers temps. Le club s’est imposé à Dijon en Coupe de France le 13 novembre. Auparavant, il avait enchaîné deux matches nuls en championnat, contre Villefranche Beaujolais puis Valenciennes.

Entre ces deux nuls, Orléans a gagné en Coupe à Blois. Le club n’a donc perdu qu’un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Marquer n’a pas été un problème, mais la régularité défensive a été plus difficile à trouver.

Thionville Lusitanos arrive avec une meilleure dynamique. Après une victoire 1-0 contre Cannes en championnat, le club a écrasé Tefana 4-0 en Coupe de France le 15 novembre.

Sa défense s’est distinguée récemment, avec deux matches consécutifs sans encaisser de but. Le déplacement à Orléans permettra de voir si cette solidité se confirme à l’extérieur.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce match, des informations de diffusion à la forme des équipes et au classement.

Les informations officielles de diffusion de cette rencontre ne sont pas disponibles pour le moment. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront indiquées dès leur confirmation.

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