Thijs Dallinga a fait ses débuts en Bundesliga samedi après-midi sous les couleurs du FC Cologne. Pour le Néerlandais, ce fut un match qu’il n’oubliera pas de sitôt. Dallinga est entré en jeu à la moitié de la seconde période et a totalement renversé la rencontre face au TSG Hoffenheim avec deux buts : 3-2.

Hoffenheim avait débuté avec Wouter Burger dans le onze de départ et Mats Rots sur le banc. Les visiteurs ont connu un bon début de match contre Cologne et ont ouvert le score après un peu moins d’une demi-heure de jeu par l’intermédiaire d’Adam Daghim.

Rav van den Berg et Dallinga ont vu depuis le banc leur équipe revenir à hauteur après la pause grâce à Said El Mala. Le milieu de terrain a lui-même lancé l’attaque avant de conclure avec sang-froid dans le petit filet opposé : 1-1.

À la moitié de la seconde période, Dallinga est entré en jeu. À peine sur la pelouse, l’attaquant a dû voir Hoffenheim reprendre une nouvelle fois l’avantage. Sur corner, Ozan Kabak a placé de la tête le but du 1-2.

Cologne a cependant une nouvelle fois montré sa résilience, puisque quelques minutes plus tard, le 2-2 était acquis. Dallinga a effectué un bon appel vers le premier poteau pour remettre les deux équipes à égalité d’une belle réalisation.

Le Néerlandais a enflammé le public local dans les dernières minutes en inscrivant également le but de la victoire, le 3-2. Hoffenheim n’est pas parvenu à se dégager dans sa propre surface de réparation. Après que le ballon lui est revenu dans les pieds de manière heureuse, Dallinga n’a pas hésité. L’attaquant a repris du premier coup avec succès et a ainsi offert à Cologne une superbe remontée et un excellent début de saison.



