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LaLiga
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Estadio R. Sanchez Pizjuan
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Voir FC Séville - Deportivo Alavés en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

FC Séville vs Deportivo Alaves
FC Séville
Deportivo Alaves
LaLiga

En Liga, le FC Séville affronte le Deportivo Alavés. Mais sur quelle chaîne et sur quelle plateforme de streaming suivre le match en direct aujourd’hui ?

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FC Séville - Deportivo Alavés : heure du coup d’envoi

crest
LaLiga - Journée 12
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Le FC Séville reçoit le Deportivo Alavés à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, à Séville, pour un duel de Liga. Les deux équipes abordent la rencontre dans des situations différentes et ont connu des trajectoires opposées ces dernières semaines.

Séville occupe la sixième place du classement, mais peine à trouver de la régularité. La récente et nette défaite 3-1 contre Getafe a assombri l’ambiance autour du club, après les victoires contre Osasuna et le Sporting Hortaleza qui avaient brièvement suscité un regain d’optimisme.

L’équipe de l’entraîneur Luis García a récemment montré des fragilités défensives. Une défaite 4-1 contre le Real Madrid et un match nul 3-3 contre Levante montrent que Séville est capable de laisser filer des rencontres lorsque sa concentration faiblit.

Alavés, de son côté, se rend à Séville à la onzième place du classement et traverse une période difficile. La débâcle 6-1 contre le FC Barcelone lors de la dernière journée a été un rude revers pour l’équipe de Quique Sánchez Flores, qui n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Liga.

Alavés n’est toutefois pas un adversaire que Séville peut sous-estimer. Les Basques sont capables de disputer des rencontres serrées, comme l’ont montré le nul vierge contre l’Athletic Bilbao et le 1-1 contre Málaga.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations pour suivre le duel en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au FC Séville et au Deportivo Alavés ?

Séville aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match s’est soldé par une défaite 3-1 contre Getafe en Liga. Auparavant, le club avait dû encaisser un revers 4-1 contre le Real Madrid, tandis qu’une victoire 2-0 contre Osasuna et un succès en Coupe contre le Sporting Hortaleza ont constitué des exceptions positives. Au total, Séville a inscrit neuf buts et en a encaissé douze lors de ces cinq matches.

Alavés n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Liga et affiche un bilan de zéro victoire, deux nuls et trois défaites. Son dernier match s’est terminé par une défaite 6-1 contre le FC Barcelone. Auparavant, il avait fait match nul 1-1 contre Málaga et perdu 2-1 contre le Celta Vigo. Alavés a marqué quatre buts et en a encaissé onze sur cette période.

SEV

SEV - Forme

LEV
N3-3
RMA
D4-1
OSA
V2-0
SHO
V0-3
GET
D3-1
But marqué (encaissé)
10/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ALA

ALA - Forme

ATH
N0-0
ATM
D1-2
CEL
D2-1
MAL
N1-1
BAR
D6-1
But marqué (encaissé)
4/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

FC Séville - Deportivo Alavés : compositions d’équipe

FC Séville vs Deportivo Alaves compositions

4-2-3-1
FC Séville crest
FC Séville
SEV
Formation
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
5-3-2
O. VlachodimosO. VlachodimosA. SanganteA. SanganteG. SuazoG. SuazoJ. IglesiasJ. IglesiasK. SalasK. SalasI. RomeroI. RomeroL. AgoumeL. AgoumeR. VargasR. VargasF. CorreiaF. CorreiaY. FofanaY. FofanaL. StassinL. StassinA. SiveraA. SiveraN. ValentiniN. Valentiniteam-logoV. KoskiA. PerezA. PerezN. TenagliaN. TenagliaY. EnriquezY. EnriquezA. GuevaraA. GuevaraA. BlancoA. BlancoP. IbanezP. IbanezL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. Martinez
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
4-2-3-1
FC Séville

Onze de départ

Deportivo Alaves

Remplaçants

Entraineur

  • Luis García Plaza
  • Q. Sanchez Flores
FC Séville

Blessures et suspensions

Deportivo Alaves

FC Séville - Deportivo Alavés : forme récente

SEV

SEV - Forme

LEV
N3-3
RMA
D4-1
OSA
V2-0
SHO
V0-3
GET
D3-1
But marqué (encaissé)
10/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ALA

ALA - Forme

ATH
N0-0
ATM
D1-2
CEL
D2-1
MAL
N1-1
BAR
D6-1
But marqué (encaissé)
4/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

FC Séville - Deportivo Alavés : bilan des confrontations directes

Face à face

FC SévilleNulDeportivo Alaves
1
2
2
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FDM
Coupe du Roi
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FC Séville badge
FC Séville
SEV
0
FDM
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FC Séville badge
FC Séville
SEV
2
FDM
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FDM
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FC Séville badge
FC Séville
SEV
1
FDM
5Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué4/5

FC Séville - Deportivo Alavés : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
1110014612+3430
V
D
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
11911228+1428
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
V
V
V
V
D
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
117221815+323
V
N
D
V
N
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
D
V
V
V
V
6
FC SévilleFC SévilleSEV
125341719-218
N
D
V
D
N
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
V
V
D
N
N
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
V
D
N
D
N
9
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
123451517-213
N
D
N
D
D
10
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
D
V
N
D
V
11
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
D
N
V
N
V
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
V
D
N
N
V
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
V
D
N
D
V
14
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
113261314-111
V
D
D
N
D
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
D
D
V
D
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
D
V
D
N
D
17
ElcheElcheELC
112451418-410
D
V
N
N
V
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
D
D
V
N
N
19
FC ValenceFC ValenceVAL
11236817-99
V
D
N
N
D
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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