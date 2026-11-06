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FC Séville - Deportivo Alavés : heure du coup d’envoi

LaLiga - Journée 12 6 nov. 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Le FC Séville reçoit le Deportivo Alavés à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, à Séville, pour un duel de Liga. Les deux équipes abordent la rencontre dans des situations différentes et ont connu des trajectoires opposées ces dernières semaines.

Séville occupe la sixième place du classement, mais peine à trouver de la régularité. La récente et nette défaite 3-1 contre Getafe a assombri l’ambiance autour du club, après les victoires contre Osasuna et le Sporting Hortaleza qui avaient brièvement suscité un regain d’optimisme.

L’équipe de l’entraîneur Luis García a récemment montré des fragilités défensives. Une défaite 4-1 contre le Real Madrid et un match nul 3-3 contre Levante montrent que Séville est capable de laisser filer des rencontres lorsque sa concentration faiblit.

Alavés, de son côté, se rend à Séville à la onzième place du classement et traverse une période difficile. La débâcle 6-1 contre le FC Barcelone lors de la dernière journée a été un rude revers pour l’équipe de Quique Sánchez Flores, qui n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Liga.

Alavés n’est toutefois pas un adversaire que Séville peut sous-estimer. Les Basques sont capables de disputer des rencontres serrées, comme l’ont montré le nul vierge contre l’Athletic Bilbao et le 1-1 contre Málaga.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations pour suivre le duel en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au FC Séville et au Deportivo Alavés ?

Séville aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match s’est soldé par une défaite 3-1 contre Getafe en Liga. Auparavant, le club avait dû encaisser un revers 4-1 contre le Real Madrid, tandis qu’une victoire 2-0 contre Osasuna et un succès en Coupe contre le Sporting Hortaleza ont constitué des exceptions positives. Au total, Séville a inscrit neuf buts et en a encaissé douze lors de ces cinq matches.

Alavés n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Liga et affiche un bilan de zéro victoire, deux nuls et trois défaites. Son dernier match s’est terminé par une défaite 6-1 contre le FC Barcelone. Auparavant, il avait fait match nul 1-1 contre Málaga et perdu 2-1 contre le Celta Vigo. Alavés a marqué quatre buts et en a encaissé onze sur cette période.

FC Séville - Deportivo Alavés : compositions d’équipe

FC Séville - Deportivo Alavés : forme récente

FC Séville - Deportivo Alavés : bilan des confrontations directes

FC Séville - Deportivo Alavés : les classements