Comment regarder BK Haecken FF contre Manchester City Women avec un VPN

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 18 nov. 2026 - 12:45 Nordic Wellness Arena

Le BK Häcken FF reçoit Manchester City Women à la Nordic Wellness Arena de Göteborg pour un match de Ligue des champions féminine qui pourrait peser sur le parcours des deux clubs dans la compétition.

L’équipe d’Elena Sadiku aborde cette rencontre dans une forme correcte sur la scène nationale, après avoir battu Piteå IF 2-0 lors de son dernier match de Damallsvenskan. Sa campagne européenne est toutefois moins convaincante, avec des matches nuls contre le Paris FC et Chelsea FC Women de part et d’autre de cette victoire en championnat.

Manchester City Women arrive en Suède après une défaite lors de son dernier match, 1-0 contre Chelsea à Stamford Bridge en WSL. Ce résultat laisse un goût amer, mais l’équipe d’Andree Jeglertz avait montré sa qualité en Europe quelques jours plus tôt en surclassant l’Inter 4-1 en Ligue des champions féminine.

Manchester City occupe la sixième place du classement de la Ligue des champions féminine, tandis que Häcken est quinzième. Cet écart au classement européen fait de cette rencontre un test important à domicile pour l’équipe suédoise.

Jeglertz voudra voir son équipe réagir après la défaite contre Chelsea. Une victoire à l’extérieur à Göteborg conforterait la place de City dans la première moitié du classement. De son côté, Häcken a grand besoin de points pour éviter une élimination précoce.