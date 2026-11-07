Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très pratique.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France myCANAL Suisse DAZN Canada Fubo Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie MBC Shahid

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous & trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès de votre diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

1. FC Cologne contre Bayer Leverkusen : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 9 8 nov. 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Au RheinEnergieSTADION de Cologne, le 1. FC Cologne reçoit le Bayer Leverkusen pour un duel de Bundesliga. Ce derby rhénan promet du suspense : deux équipes dans des dynamiques très différentes s’affrontent.

Après huit journées, le FC occupe la 14e place du classement et cherche à trouver de la stabilité. Les Boucs ont au moins pris un point lors de leur dernier match, conclu sur un nul 1-1 face à l’Union Berlin. Un résultat auquel Malek El Mala a contribué en marquant dès ses débuts en Bundesliga.

Said El Mala, la figure de proue du FC, est en grande forme : il compte déjà quatre buts et une passe décisive en neuf matches officiels cette saison. Le joueur de 20 ans fait l’objet d’intenses spéculations sur le marché des transferts. Le PSG aurait pris contact avec le dirigeant du FC Thomas Kessler, mais aucune offre officielle n’a encore été formulée. El Mala a récemment souligné qu’il se concentrait sur ses performances avec le FC.

Le Bayer Leverkusen aborde ce match après une série en dents de scie en Bundesliga. Trois défaites lors de ses derniers matches de championnat, dont un revers 4-2 contre Stuttgart et un autre 3-0 face à Hoffenheim, ternissent considérablement le début de saison de la Werkself. L’entraîneur Carles Martinez cherche la régularité qui fait jusqu’ici défaut à son équipe en Bundesliga.

Sur la scène européenne, les choses se passent nettement mieux pour Leverkusen. Après trois journées de Ligue Europa, la Werkself occupe la tête avec neuf points. Elle s’est toutefois inclinée 1-0 contre Marseille jeudi dernier. Ibrahim Maza, qui anime le jeu de Leverkusen, totalise déjà sept contributions décisives en douze matches officiels et a récemment déclaré qu’un transfert au PSG serait un grand rêve pour lui.

Découvrez ci-dessous où suivre le derby en direct et quelles chaînes diffusent la rencontre.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au 1. FC Cologne et au Bayer Leverkusen ?

Le 1. FC Cologne aborde le derby avec un bilan d’une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Boucs ont récemment fait match nul 1-1 contre l’Union Berlin. Une victoire 5-0 face à l’Union Berlin en Coupe d’Allemagne s’est particulièrement distinguée. Sur cette période, le FC a inscrit neuf buts et en a encaissé deux.

Le Bayer Leverkusen affiche deux victoires, aucun match nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches officiels. La Werkself s’est récemment inclinée 1-0 face à Marseille en Ligue Europa. Auparavant, elle avait perdu 4-2 contre Stuttgart en Bundesliga et 3-0 face à Hoffenheim. À noter, sur une note positive, une victoire 5-2 contre Nuremberg en Coupe d’Allemagne. Leverkusen a marqué neuf fois et encaissé dix buts au cours de ces cinq rencontres.

1. FC Cologne contre Bayer Leverkusen : compositions

1. FC Cologne contre Bayer Leverkusen : forme du moment

1. FC Cologne contre Bayer Leverkusen : bilan des confrontations directes

1. FC Cologne contre Bayer Leverkusen : les classements