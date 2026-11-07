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Voir 1. FC Cologne - Bayer Leverkusen en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Cologne vs Bayer Leverkusen
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Bayer Leverkusen
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En Bundesliga, le 1. FC Cologne affronte le Bayer Leverkusen. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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1. FC Cologne contre Bayer Leverkusen : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga - Journée 9
RheinEnergieSTADION

Au RheinEnergieSTADION de Cologne, le 1. FC Cologne reçoit le Bayer Leverkusen pour un duel de Bundesliga. Ce derby rhénan promet du suspense : deux équipes dans des dynamiques très différentes s’affrontent.

Après huit journées, le FC occupe la 14e place du classement et cherche à trouver de la stabilité. Les Boucs ont au moins pris un point lors de leur dernier match, conclu sur un nul 1-1 face à l’Union Berlin. Un résultat auquel Malek El Mala a contribué en marquant dès ses débuts en Bundesliga.

Said El Mala, la figure de proue du FC, est en grande forme : il compte déjà quatre buts et une passe décisive en neuf matches officiels cette saison. Le joueur de 20 ans fait l’objet d’intenses spéculations sur le marché des transferts. Le PSG aurait pris contact avec le dirigeant du FC Thomas Kessler, mais aucune offre officielle n’a encore été formulée. El Mala a récemment souligné qu’il se concentrait sur ses performances avec le FC.

Le Bayer Leverkusen aborde ce match après une série en dents de scie en Bundesliga. Trois défaites lors de ses derniers matches de championnat, dont un revers 4-2 contre Stuttgart et un autre 3-0 face à Hoffenheim, ternissent considérablement le début de saison de la Werkself. L’entraîneur Carles Martinez cherche la régularité qui fait jusqu’ici défaut à son équipe en Bundesliga.

Sur la scène européenne, les choses se passent nettement mieux pour Leverkusen. Après trois journées de Ligue Europa, la Werkself occupe la tête avec neuf points. Elle s’est toutefois inclinée 1-0 contre Marseille jeudi dernier. Ibrahim Maza, qui anime le jeu de Leverkusen, totalise déjà sept contributions décisives en douze matches officiels et a récemment déclaré qu’un transfert au PSG serait un grand rêve pour lui.

Découvrez ci-dessous où suivre le derby en direct et quelles chaînes diffusent la rencontre.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au 1. FC Cologne et au Bayer Leverkusen ?

Le 1. FC Cologne aborde le derby avec un bilan d’une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Boucs ont récemment fait match nul 1-1 contre l’Union Berlin. Une victoire 5-0 face à l’Union Berlin en Coupe d’Allemagne s’est particulièrement distinguée. Sur cette période, le FC a inscrit neuf buts et en a encaissé deux.

Le Bayer Leverkusen affiche deux victoires, aucun match nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches officiels. La Werkself s’est récemment inclinée 1-0 face à Marseille en Ligue Europa. Auparavant, elle avait perdu 4-2 contre Stuttgart en Bundesliga et 3-0 face à Hoffenheim. À noter, sur une note positive, une victoire 5-2 contre Nuremberg en Coupe d’Allemagne. Leverkusen a marqué neuf fois et encaissé dix buts au cours de ces cinq rencontres.

KOE

KOE - Forme

BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
N0-0
FCU
V5-0
FCU
N1-1
But marqué (encaissé)
8/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
B04

B04 - Forme

OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
VFB
D2-4
OM
D0-1
But marqué (encaissé)
9/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

1. FC Cologne contre Bayer Leverkusen : compositions

Cologne vs Bayer Leverkusen Équipes probables

4-4-2
Cologne crest
Cologne
KOE
Formation
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-2-3-1
M. SchwaebeM. SchwaebeB. SosaB. SosaS. SebulonsenS. SebulonsenJ. SchmiedJ. SchmiedJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyL. MainaL. MainaM. MooreM. MooreP. Okon-EngstlerP. Okon-EngstlerT. KraussT. KraussS. El MalaS. El MalaM. BuelterM. BuelterM. FlekkenM. FlekkenM. GutierrezM. GutierrezJ. QuansahJ. QuansahF. MedinaF. MedinaE. TapsobaE. TapsobaL. VazquezL. VazquezI. MazaI. MazaA. MoreiraA. MoreiraA. GarciaA. GarciaE. FernandezE. FernandezP. SchickP. Schick
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-4-2
Cologne

Onze de départ

Bayer Leverkusen

Entraineur

  • R. Wagner
  • C. Martinez

1. FC Cologne contre Bayer Leverkusen : forme du moment

KOE

KOE - Forme

BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
N0-0
FCU
V5-0
FCU
N1-1
But marqué (encaissé)
8/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
B04

B04 - Forme

OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
VFB
D2-4
OM
D0-1
But marqué (encaissé)
9/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

1. FC Cologne contre Bayer Leverkusen : bilan des confrontations directes

Face à face

CologneNulBayer Leverkusen
0
0
5
Bundesliga
Cologne badge
Cologne
KOE
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FDM
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Cologne badge
Cologne
KOE
0
FDM
DFB-Pokal
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
Cologne badge
Cologne
KOE
2
FDM
Bundesliga
Cologne badge
Cologne
KOE
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FDM
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
Cologne badge
Cologne
KOE
0
FDM
1Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

1. FC Cologne contre Bayer Leverkusen : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
9630298+2121
V
N
V
V
N
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
V
N
V
N
N
3
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032712+1518
V
V
V
D
V
4
FribourgFribourgSCF
85121810+816
V
D
D
V
N
5
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
84311714+315
V
V
N
N
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
D
V
D
V
D
8
PaderbornPaderbornSCP
9333810-212
V
N
V
N
D
9
HambourgHambourgHSV
94051020-1012
V
D
D
V
V
10
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
93241420-611
D
V
D
V
D
11
MayenceMayenceM05
93151719-210
D
D
D
V
D
12
AugsbourgAugsbourgFCA
92341920-19
D
D
N
D
N
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
V
D
D
V
D
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
15
CologneCologneKOE
8233912-39
N
N
D
V
D
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
N
N
N
V
D
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
D
N
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
91171225-134
D
N
V
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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