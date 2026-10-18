Juan Iglesias, le joueur de Séville, n'affrontera pas de nouveau Vinicius Junior, la star du Real Madrid, ce dimanche au stade Santiago-Bernabeu, en raison de la suspension de quatre matches infligée au Brésilien par la Ligue de Liga.

La Ligue de Liga a annoncé la suspension de Vinicius Junior pour quatre matches, mercredi dernier, après qu'il a tiré les cheveux du joueur de Villarreal Nathan Salibadans lors du dernier match de Liga, ce qui lui a valu l'exclusion.

Mais le journal "AS" a rappelé une confrontation tendue largement relayée il y a un an, plus précisément le 19 octobre 2025, lorsque l'actuel joueur de Séville évoluait sous les couleurs de Getafe.

Cela s'était produit au stade Coliseum, lors d'un match remporté par le Real Madrid (1-0) grâce à un but de Kylian Mbappé. Après plusieurs échanges verbaux virulents entre les joueurs, les caméras de "Movistar+" avaient capté Iglesias en train de dire au Brésilien : "C'est pour ça que tout le monde te détestes. Apprends de tes coéquipiers".

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 SEV Regarder

Le quotidien madrilène a également rapporté les propos tenus à l'époque par le joueur de Getafe en zone mixte : "Au football, il y a beaucoup d'incidents et d'accrochages. Cela fait partie du jeu, du football, des joueurs, et cela reste toujours sur le terrain".

Et d'ajouter : "Mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. J'ai demandé à ses coéquipiers de lui apprendre le respect. Il faut respecter l'adversaire, il faut respecter les autres. Et quand ils ne sont pas respectés, ces problèmes éclatent, et personne n'aime ça".







