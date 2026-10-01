Edu Aguirre, considéré comme un insider de CR7, a détaillé le déroulé de l’escalade entre l’attaquant star de 41 ans et le sélectionneur du Portugal, Jesus. Selon lui, c’est ce dernier qui porte la plus grande part de responsabilité dans l’ampleur de la brouille.

Lors d’une réunion mardi soir, à laquelle ont également participé Ronaldo et le président de la fédération portugaise, Jesus se serait excusé auprès de son attaquant « pour le manque de respect qu’il lui avait témoigné en le laissant s’échauffer pendant 30 minutes au lieu de le faire jouer (lors du 2-1 en Norvège dimanche, ndlr) », a rapporté Aguirre sur El Chiringuito.

Selon le journaliste, Jesus ne s’est pas seulement excusé personnellement auprès de Ronaldo, « mais il lui a aussi promis des excuses publiques, qu’il reconnaîtrait publiquement son erreur. C’était la promesse de Jorge Jesus à Cristiano », a ajouté Aguirre. Le lendemain, lors de la conférence de presse de mercredi, Jesus n’a toutefois pas présenté les excuses publiques annoncées et a au contraire souligné qu’il « ne le ferait pas entrer » à l’avenir non plus s’il n’avait pas besoin de lui.

Pourquoi Cristiano Ronaldo se sent-il trahi par le sélectionneur du Portugal ?

« C’est pour cela que Cristiano explose, parce qu’il se sent trahi. Il n’y a rien d’autre à dire, c’est aussi simple que ça », a insisté Aguirre. Revenant plus en détail sur la blessure ressentie par Ronaldo, il a expliqué : « Ton entraîneur vient te voir en privé : “Écoute, voilà ce qu’il en est, tu me comprends, d’accord, je n’ai pas bien géré la situation, on est tous dans le même bateau, je suis désolé. S’il y a une conférence de presse, je vais tout clarifier, m’excuser, ne t’inquiète pas, tout ira bien, tout va s’arranger.” Puis, douze heures plus tard, tu vas en conférence de presse et tu laisses encore tomber Cristiano… Pire encore, tu joues les durs, tu affirmes que c’est toi qui décides et que Cristiano n’est qu’un joueur parmi tant d’autres. Rentre chez toi et continue. C’est pour cela que je parle de trahison. »

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Lors du premier match du Portugal pendant l’actuelle trêve internationale, la victoire 1-0 contre le pays de Galles, Ronaldo avait encore mené sa sélection sur le terrain en tant que capitaine. Trois jours plus tard, le nouveau sélectionneur Jesus, qui avait déjà entraîné CR7 à Al-Nassr la saison passée, a ensuite décidé de laisser le buteur poireauter sur le banc pendant 90 minutes. « Quand on s’échauffe pendant 20 ou 30 minutes et qu’on n’entre finalement pas en jeu, personne n’est heureux », a reconnu Jesus, compréhensif face à la colère de Ronaldo, avant d’ajouter : « Ce n’est pas une raison pour en faire toute une histoire. »

Quand Cristiano Ronaldo a-t-il quitté la sélection nationale ?

L’attaquant d’Al-Nassr a d’abord bien voyagé avec le groupe jusqu’à Copenhague, où les Portugais affrontent toutefois le Danemark jeudi soir sans lui. Mais mercredi soir, l’affaire a dégénéré lorsque Ronaldo a annoncé sur Instagram son départ anticipé de la sélection. Un jet privé serait venu le récupérer à Copenhague.

« Après la conférence de presse du sélectionneur et une conversation avec le président de la fédération portugaise, j’ai décidé de quitter le camp de l’équipe », a écrit CR7, précisant qu’il s’exprimerait en détail sur les raisons de sa décision « au bon moment ». Reste à savoir si le départ précipité de Ronaldo, qui compte jusqu’ici 234 sélections (146 buts), pourrait signifier la fin de sa carrière sous le maillot du Portugal.